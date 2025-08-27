Pelo menos oito mortes foram registadas depois de fortes chuvas terem provocado inundações e deslizamentos de terras em partes do Sudeste Asiático, esta quarta-feira.

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As inundações em várias províncias do norte e centro do Vietname causaram a morte de sete pessoas e feriram outras 34, segundo a imprensa estatal.

Na Tailândia, uma pessoa morreu devido a um deslizamento de terras na cidade de Chiang Mai, no norte do país. Várias outras pessoas ficaram feridas devido a inundações repentinas e deslizamentos de terras no norte do país, informou o Departamento de Prevenção e Mitigação de Catástrofes da Tailândia.

A chuva intensa surgiu no rescaldo da tempestade tropical Kajiki, que atingiu o centro do Vietname na tarde de segunda-feira, levando à retirada de casa de milhares de pessoas que vivem em zonas de alto risco.

Telhados desabam após o tufão Kajiki atingir Ha Tinh, no Vietname, 26 de agosto de 2025. Cong Tuong/VNA via AP

No ano passado, cientistas alertaram para o facto de as alterações climáticas poderem conduzir a mares mais quentes, o que, por sua vez, faria com que as tempestades no Sudeste Asiático se formassem mais perto de terra, se intensificassem mais rapidamente e durassem mais tempo.

Os cientistas também se mostraram preocupados com os perigos dos ciclones tropicais que ocorrem perto da linha costeira, devido à elevada densidade populacional nas zonas costeiras baixas.

Mar turbulento devido à do tufão Kajiki, na província de Ha Tinh, no Vietname, 25 de agosto de 2025. Nguyen Dong/VNExpress via AP

A tempestade tropical Kajiki também trouxe ventos fortes e chuvas intensas para o sul da ilha chinesa de Hainão e província de Guangdong no domingo. Pelo menos 20.000 pessoas foram retiradas de casa, informou a agência noticiosa chinesa Xinhua.

O Kajiki enfraqueceu para uma depressão tropical na terça-feira, quando se deslocou em direção ao Laos.