Tragédia no coração histórico de Roma, na sexta-feira à noite. Um turista japonês de 71 anos morreu ao cair de um muro do perímetro do Panteão, um dos monumentos mais emblemáticos da capital.

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O acidente ocorreu por volta das 21h50, quando o homem caiu de uma altura de cerca de sete metros do parapeito do muro situado na Via della Palombella.

Apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência, que incluíram 118 médicos, agentes da polícia local e os bombeiros, nada pôde ser feito para salvar a vida do turista. Os bombeiros tiveram de forçar um portão exterior para chegar ao local da queda, mas, uma vez lá chegados, os socorristas apenas puderam constatar a sua morte.

As autoridades abriram imediatamente um inquérito para reconstituir a dinâmica do incidente. Entre as hipóteses que estão a ser examinadas pelos investigadores, não se pode excluir que a vítima se tenha inclinado demasiado, talvez na tentativa de tirar uma fotografia, perdendo o equilíbrio e caindo no vazio.