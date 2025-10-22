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Realeza em Roma: Carlos e Camilla vão encontrar-se com o Papa Leão XIV

O Rei Carlos III e a Rainha Camilla no aeroporto militar de Ciampino, em Roma (22 de outubro de 2025)
O Rei Carlos III e a Rainha Camilla no aeroporto militar de Ciampino, em Roma (22 de outubro de 2025) Direitos de autor  AP Photo/Alessandra Tarantino
Direitos de autor AP Photo/Alessandra Tarantino
De Gabriele Barbati
Publicado a
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O casal real britânico regressa a Itália e ao Vaticano seis meses depois da última vez, quando se encontrou com o Papa Francisco. Na primeira visita a Leão XIV, existirá uma conversa e a primeira oração conjunta, após 500 anos, entre os líderes da Igreja Romana e da Igreja Anglicana.

Carlos III e Camilla estão de regresso a Roma para uma visita ao Papa Leão XIV e para vários compromissos no Vaticano na quinta-feira, pouco mais de seis meses após a sua última viagem a Itália.

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O avião da realeza aterrou às 18:27 de quarta-feira no aeroporto militar de Ciampino, onde foram recebidos pelo embaixador do Reino Unido junto da Santa Sé, Christopher Trott.

A visita já tinha sido agendada com o Papa Francisco, com quem se encontraram em abril, pouco antes da sua morte, por ocasião do décimo aniversário da Encíclica Laudato Si', que Bergoglio dedicou à crise ambiental como causa concomitante da crise social, um tema particularmente caro ao Rei Carlos III.

O primeiro encontro oficial com Leão XIV, que faz parte dos eventos do Jubileu, tal como aconteceu com a Rainha Isabel II em 2000, foi descrito pelo Palácio de Buckingham como uma ocasião "histórica" por várias razões, entre as quais a oração conjunta entre o Papa e o soberano do Reino Unido, algo que não acontecia há 500 anos.

No entanto, a visita surge na sequência da publicação das memórias póstumas de Virginia Giuffré, a principal acusadora de Jeffrey Epstein, que se suicidou, tal como o seu agressor, condenado por violência sexual e tráfico de menores.

A mulher escreveu no livro que foi forçada a ter relações sexuais em três ocasiões, a primeira quando era menor de idade, com o príncipe André, irmão de Carlos, já acusado no passado.

Na semana passada, o príncipe, que foi afastado da família real há vários anos, anunciou a renúncia ao título de Duque de York, por pressão do rei.

A agenda de Carlos e Camilla entre Itália e o Vaticano

Na manhã de quinta-feira, os membros da realeza são esperados no Vaticano para um encontro com o Papa e, em seguida, farão uma paragem na Basílica de São Paulo Fora dos Muros e no Pontifício Colégio Beda.

De acordo com o protocolo das visitas de Estado, o casal real entrará pelo Arco delle Campane às 10:45 e será recebido no Pátio de São Damaso. Em seguida, às 11:00, haverá uma audiência com o Papa na Biblioteca Privada.

Às 11:45, existirão dois encontros paralelos, com a visita da Rainha Camilla à Capela Paulina e o encontro de Carlos com o secretário de Estado, Pietro Parolin.

Mas a visita ao Palácio Apostólico é considerada histórica porque incluirá**, às 12:10, uma oração ecuménica na Capela Sistina**, na qual o Papa e o soberano do Reino Unido, que é também chefe da Igreja Anglicana, rezarão juntos**,** alternando entre o latim e o inglês.

A liturgia, que será concelebrada pelo Papa e pelo arcebispo de York, Stephen Cottrell, será acompanhada pelo coro da Capela Sistina e pelos coros da Capela de St. George do Castelo de Windsor e das crianças da Capela Real do Palácio de St. James.

Em seguida, será realizada uma reunião na Sala Régia sobre o tema do ambiente. O evento, segundo a Santa Sé, "sublinhará a importância de uma abordagem colaborativa de todos para enfrentar as alterações climáticas e a perda de biodiversidade", e contará com a presença de representantes de empresas empenhadas na sustentabilidade, bem como de instituições internacionais e redes civis e religiosas preocupadas com os problemas ambientais.

Às 14:30, o casal real estará na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, onde o Rei Carlos III receberá o título de Confrade Real de São Paulo, pelos laços históricos e pelos progressos efetuados no caminho da reconciliação entre a Igreja de Roma e a de Inglaterra.

Às 18:00, haverá uma receção no Colégio Beda, onde a rainha Camilla se encontrará com algumas religiosas a partir das 15:00.

Medidas de segurança a postos em Roma e no Vaticano

Prevê-se atenção máxima na zona da Villa Wolkonsky, entre San Giovanni e Porta Maggiore, residência oficial do embaixador britânico em Itália.

A polícia, os carabinieri, os agentes da autoridade financeira e a polícia local vigiarão esta e outras zonas da cidade para garantir a segurança nos arredores das Basílicas de São Pedro e de São Paulo Fora dos Muros, bem como no Colégio Beda.

A circulação do trânsito será radicalmente alterada, com interrupções, desvios e percursos exclusivos para delegações oficiais.

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