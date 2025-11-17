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Governo alemão cancela proibição de exportação de armas para Israel

O chanceler alemão Friedrich Merz discursa no Bundestag durante um debate no edifício do Reichstag em Berlim, Alemanha, na quinta-feira, 16 de outubro de 2025.
O chanceler alemão Friedrich Merz discursa no Bundestag durante um debate no edifício do Reichstag em Berlim, Alemanha, na quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Direitos de autor  AP Photo/Markus Schreiber)
Direitos de autor AP Photo/Markus Schreiber)
De Euronews
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Reviravolta na política para Israel: a 24 de novembro, o governo alemão levanta as restrições à exportação de equipamento militar para Israel, em vigor desde agosto.

Os sistemas de propulsão alemães para os tanques israelitas Merkava poderão em breve voltar a ser exportados para a região em crise. Cinco semanas após o início do cessar-fogo na guerra de Gaza, o governo do chanceler Friedrich Merz (CDU) reverteu a decisão anteriormente controversa.

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As restrições à exportação de equipamento militar para Israel, em vigor desde agosto, vão ser levantadas a partir de 24 de novembro, após o que o governo alemão voltará a fazer avaliações individuais caso a caso. Isto não significa que todos os pedidos para Israel serão automaticamente aprovados, sublinhou o porta-voz do governo, Stefan Kornelius, em Berlim, esta segunda-feira.

O cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor a 10 de outubro e se estabilizou nas últimas semanas, foi bem acolhido.

A decisão inicial de 8 de agosto deu origem a tensões diplomáticas consideráveis. Na altura, o chanceler Friedrich Merz ordenou que não fossem emitidas licenças para a exportação de equipamento militar para Israel que pudesse ser utilizado na guerra de Gaza.

Embaixador de Israel dirigiu apelo ao governo alemão

A ação unilateral de Merz causou grande irritação, sobretudo no seio da CDU/CSU. Embora o chanceler tenha acordado a decisão com o vice-chanceler Lars Klingbeil do SPD, não a coordenou com a CSU e com a direção do grupo parlamentar CDU/CSU no Bundestag, como noticiou a Focus.

Israel criticou duramente as restrições à exportação alemãs.

O primeiro-ministro Netanyahu acusou a Alemanha de estar a recompensar o Hamas pelo seu terrorismo com esta decisão. O embaixador de Israel na Alemanha, Ron Prosor, defendeu que o cessar-fogo deve ser utilizado como uma oportunidade para levantar as restrições à exportação. "As 'belas palavras' de que Israel tem o direito de se defender não são suficientes, explicou. "Mas se Israel não tem os meios para o fazer, isso é problemático".

A política de exportação de armas da Alemanha para Israel durante uma guerra segue princípios especiais. Em princípio, as diretrizes de exportação do governo alemão proíbem o fornecimento de equipamento de defesa a zonas de guerra e de crise. No entanto, Israel é uma exceção: tendo em conta o assassinato de seis milhões de judeus sob o domínio nazi alemão, a segurança de Israel é considerada uma razão de Estado para a Alemanha.

Depois de 7 de outubro: aumento das exportações de armas

Após o ataque terrorista do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023, o governo alemão começou por aumentar as exportações de armas para mostrar solidariedade. Sob o governo do chanceler Olaf Scholz (SPD), foram emitidas licenças de exportação no valor de quase meio bilião de euros até ao final do mandato do governo, a 6 de maio de 2025. O governo de Merz também continuou a exportar equipamento militar para Israel, embora em menor escala.

Entretanto, a Nicarágua apresentou uma ação no Tribunal Internacional de Justiça de Haia, acusando a Alemanha de cumplicidade no genocídio.

Kornelius, o porta-voz do governo de Berlim, sublinhou que a Alemanha continuará a trabalhar em prol de uma paz duradoura na região e a apoiar a população de Gaza.

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