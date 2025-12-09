Venezuela: Trump justifica segundo ataque ao dizer que sobreviventes tentaram endireitar o barco

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, justificou na segunda-feira a decisão das Forças Armadas norte-americanas de disparar um segundo míssil num ataque altamente escrutinado a um barco no Mar das Caraíbas, alegando que dois suspeitos de tráfico de droga estavam a tentar endireitar a embarcação depois de esta se ter virado no ataque inicial.

Os comentários de Trump surgiram no momento em que a sua administração enfrenta os apelos dos deputados democratas para que sejam divulgadas as imagens da operação de 2 de setembro, que matou nove pessoas a bordo de um barco num primeiro ataque e depois mais duas que conseguiram sobreviver.

Na segunda-feira, o líder norte-americano voltou atrás sobre se iria divulgar as imagens de vídeo do segundo ataque.

"Estavam a tentar fazer com que o barco voltasse a flutuar, e não queríamos ver isso porque o barco estava carregado de droga", disse Trump na segunda-feira.

Quando questionado por um repórter sobre os seus comentários na semana passada, sugerindo que estava aberto a divulgar imagens do segundo ataque, Trump negou que essa fosse a sua posição e atacou amargamente o repórter, chamando-lhe "detestável" e "terrível".

"O que quer que Pete Hegseth queira fazer está bem para mim", disse Trump.

No entanto, na passada quarta-feira, numa troca de palavras com os jornalistas sobre as imagens do ataque, Trump disse: "O que quer que seja que eles tenham, nós certamente divulgaríamos".

Pelo menos 87 pessoas mortas em 22 ataques conhecidos

A operação de 2 de setembro foi a primeira do que se tornou uma série de meses de ataques dos EUA a navios nas Caraíbas e no leste do Oceano Pacífico que a administração Trump diz estarem a visar contrabandistas de droga que trabalham em nome de cartéis, incluindo alguns controlados pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Pelo menos 87 pessoas foram mortas em 22 ataques conhecidos e, apesar da oposição bipartidária do Congresso, Trump justificou amplamente a campanha como sendo necessária para que a sua administração possa conter o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais para os Estados Unidos. O líder norte-americano afirma que os EUA estão em conflito armado com os narcoterroristas.

Os congressistas do Capitólio estão a exigir que o Pentágono entregue ao Congresso "vídeos não editados de ataques" contra os cartéis de droga, ameaçando reter um quarto do orçamento de viagem de Hegseth se não o fizer. A disposição está incluída no projeto de lei sobre defesa, no valor de 900 mil milhões de dólares, que a Câmara deverá votar no final desta semana.

No sábado, Hegseth disse numa entrevista à Fox News na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, que os funcionários estavam a analisar o vídeo, mas não se comprometeu a divulgá-lo. "O que quer que decidíssemos divulgar, teríamos de ser muito responsáveis".

Na segunda-feira, o Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o estado da revisão de Hegseth nem confirmou a afirmação de Trump de que os suspeitos pareciam estar a tentar entregar o navio antes de o segundo ataque ser feito.