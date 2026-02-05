Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

JD Vance e centenas de agentes do ICE já chegaram a Itália para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos

Jogos Olímpicos de inverno em Milão Cortina
Jogos Olímpicos de inverno em Milão Cortina Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
De Marco Fazzini
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O vice-residente dos EUA chegou a Milão de manhã e com ele o secretário de Estado Rubio e 300 agentes de segurança, incluindo agentes do Ice.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, chegou a Milão na quinta-feira para os Jogos Olímpicos de Inverno, liderando, segundo o próprio, "um momento de união para os americanos", enquanto 22 chefes de Estado preparam-se para participar na cerimónia de abertura, na sexta-feira.

Acompanhado pela sua mulher Usha, Vance foi recebido na pista pelos serviços de segurança num blindado de aeroporto, antes de ser transferido para o hotel Sheraton de Gallarate, de onde seguirá para Milão.

Vance disse aos atletas norte-americanos que competem nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina que a competição "é uma das poucas coisas que une todo o país."

O vice-presidente lidera a delegação do presidente Donald Trump aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, antes de viajar para a Arménia e o Azerbaijão, numa demonstração de apoio ao acordo de paz mediado pela Casa Branca no ano passado.

Vance afirmou que assistirá ao jogo preliminar entre a equipa feminina de hóquei dos EUA e a República Checa, na quinta-feira. "Todo o país, democratas, republicanos, independentes, estamos todos a torcer por vocês e a aplaudir-vos", disse aos atletas.

JD Vance e Usha Vance posam para uma foto com os atletas da equipa dos EUA, no Team USA Welcome Experience, em Milão, Itália, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026.
JD Vance e Usha Vance posam para uma foto com os atletas da equipa dos EUA, no Team USA Welcome Experience, em Milão, Itália, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. AP Photo

A delegação dos EUA é a maior entre as nações concorrentes nos Jogos. 14 aeronaves transportaram autoridades americanas, pessoal de inteligência e agentes da Imigração e Alfândega (ICE) até Itália, tendo sido escoltados pela polícia italiana até ao Excelsior Hotel Gallia, perto da estação central de Milão.

O hotel de luxo, que foi isolado durante dias, acolherá trezentos homens de segurança em quatro andares (incluindo o antigo chefe da CIA Mike Pompeo), para além das delegações mais pequenas do Qatar e da Noruega.

Os atletas americanos ficarão alojados no Hotel Aethos, na zona de Darsena, rebaptizado à última hora como "Winter House". A maioria das pessoas não gostou do nome anterior "Ice House", numa altura de grandes protestos contra as políticas anti-imigração da polícia americana.

A presença de agentes da ICE em Itália gerou controvérsia na semana passada, levando o embaixador dos EUA em Itália, Tilman Fertitta, a esclarecer que estes agentes teriam um papel consultivo focado na criminalidade transnacional, e não em operações de fiscalização.

O voo que trouxe o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio a Itália também aterrou, o primeiro da delegação do Estado norte-americano a aterrar em solo italiano. Vance e Rubio têm um calendário apertado e espera-se que realizem uma série de reuniões bilaterais no sábado.

Na cerimónia de abertura, que terá lugar na sexta-feira, Vance liderará uma delegação que incluirá a sua esposa, Usha Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o Embaixador, Fertitta. Estarão também presentes ex-medalhistas olímpicos, nomeadamente as jogadoras de hóquei Jocelyne Lamoureux-Davidson e Monique Lamoureux-Morando, o patinador de velocidade Apolo Ohno e o patinador artístico Evan Lysacek.

Quem estará presente na cerimónia de abertura dos Jogos?

A lista dos dirigentes presentes no ato de abertura dos Jogos, que terá lugar em San Siro às 20h00 de sexta-feira, ainda está a ser finalizada.

O último a levantar a sua reserva foi o chanceler alemão Friedrich Merz, que estará presente amanhã na bancada do Meazza.

A ausência do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, que há muito anunciou a sua incompatibilidade com uma eventual presença de Telavive, ainda incerta, é quase certa.

De França, a única personalidade acreditada é a ministra do Desporto, Marie Barsacq, enquanto a chegada do presidente Emmanuel Macron ao Meazza será incerta até ao final.

A ausência do primeiro-ministro britânico Keir Starmer é quase certa. A Princesa Ana chegou a Milão na segunda-feira, enquanto o Duque Eduardo de Edimburgo é esperado em Malpensa não antes de 13 de fevereiro e regressará uma segunda vez a 7 de março para os Jogos Paralímpicos.

Para já, estão confirmados 14 presidentes da República (Alemanha, Albânia, Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, Bulgária, Estónia, Letónia, Finlândia, Suíça e Geórgia), oito primeiros-ministros (Sérvia, Grécia, Áustria, Holanda, Finlândia e as três repúblicas bálticas) e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

São igualmente esperados os soberanos da Bélgica, da Holanda, da Noruega e da Suécia, o Príncipe Alberto do Mónaco, o Grão-Duque do Luxemburgo, o Emir Al Thani do Qatar e a Rainha Suthida da Tailândia. Para além de ministros, dignitários, parlamentares e diplomatas.

Uma grande parte deste contingente, num total de cerca de 500 comensais, incluindo o presidente da República, Sergio Mattarella, participará no jantar de gala organizado para quinta-feira pela presidente do COI, Kirsty Coventry, na Fabbrica del Vapore, a dois passos do Corso Sempione.

Guterres em Itália: "A impunidade e a desigualdade matam o multilateralismo"

"Quando a lei do poder substitui o poder da lei, as consequências são profundamente desestabilizadoras". Este é o aviso do secretário-geral da ONU , António Guterres, entrevistado pelo jornal La Repubblica durante a sua visita a Itália antes da abertura dos Jogos Olímpicos.

Guterres aponta para um "paradoxo da nossa época": precisamente quando precisamos de mais cooperação, "parece que estamos menos inclinados a usá-la e a investir nela".

Na origem, explica, está uma teia de fatores: a "impunidade" que alimenta a escalada, as desigualdades que "abalam as sociedades", as alterações climáticas que "desencadeiam tempestades, incêndios florestais e a subida do nível do mar" e as tecnologias "sem guarda-corpos" que multiplicam a instabilidade.

Para além disso, a resiliência do sistema é enfraquecida pelas "violações descaradas" do direito internacional e pelos "cortes radicais" na ajuda ao desenvolvimento e na ajuda humanitária, que expõem milhões de pessoas à fome, às deslocações e aos conflitos.

Na entrevista ao La Repubblica, o secretário-geral agradece à Itália a liderança exercida por Mattarella no relançamento da "trégua olímpica", recordando a resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU que apela aos Estados para que a respeitem durante a preparação e a realização dos Jogos.

A chama olímpica chega a Milão

Entretanto, a tocha olímpica está a chegar a Milão. Às 14h31, sairá da Aldeia Olímpica para atravessar primeiro a zona de Bocconi e depois a antiga zona da Fiera, com o horizonte da CityLife como pano de fundo para a passagem dos portadores da tocha em direção ao Castelo Sforzesco e à Piazza Duomo.

No dia 6 de fevereiro, nas horas que antecedem a chegada a San Siro para a cerimónia de abertura dos Jogos, a chama passará por locais emblemáticos e modernos da capital lombarda, como o Navigli, a Piazza Gae Aulenti e o Cemitério Monumental, antes de terminar a sua viagem através de Itália no Arco della Pace.

Curling e o hóquei no gelo dão início às competições

As competições já começaram para os atletas que praticam o curling. A Itália, atual campeã olímpica, está a disputar a prova de pares mistos no Estádio de Gelo de Cortina, onde, de manhã, venceu a Coreia do Sul por 8-4.

Na quinta-feira à noite, os duplos mistos italianos, compostos por Stefania Constantini e Amos Mosaner, voltam à pista às 19h00 contra o Canadá, num jogo decididamente mais complicado.

Para além da ronda de pares mistos, aguarda-se também a realização dos primeiros jogos de hóquei no gelo na Arena Santagiulia, em Milão, com a Azzurra a entrar em ação pouco depois das 14h00, na ronda preliminar contra a França.

O programa inclui ainda as primeiras sessões de treino de esqui alpino, saltos de esqui e luge.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Repetições com IA, drones e tochas transparentes transformam Jogos de Inverno 2026

COI leva atletas à passerelle e apresenta equipamentos das equipas

Itália: Snoop Dogg surpreende ao juntar-se à estafeta da tocha olímpica em Gallarate