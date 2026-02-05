O vice-presidente dos EUA, JD Vance, chegou a Milão na quinta-feira para os Jogos Olímpicos de Inverno, liderando, segundo o próprio, "um momento de união para os americanos", enquanto 22 chefes de Estado preparam-se para participar na cerimónia de abertura, na sexta-feira.

Acompanhado pela sua mulher Usha, Vance foi recebido na pista pelos serviços de segurança num blindado de aeroporto, antes de ser transferido para o hotel Sheraton de Gallarate, de onde seguirá para Milão.

Vance disse aos atletas norte-americanos que competem nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina que a competição "é uma das poucas coisas que une todo o país."

O vice-presidente lidera a delegação do presidente Donald Trump aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, antes de viajar para a Arménia e o Azerbaijão, numa demonstração de apoio ao acordo de paz mediado pela Casa Branca no ano passado.

Vance afirmou que assistirá ao jogo preliminar entre a equipa feminina de hóquei dos EUA e a República Checa, na quinta-feira. "Todo o país, democratas, republicanos, independentes, estamos todos a torcer por vocês e a aplaudir-vos", disse aos atletas.

JD Vance e Usha Vance posam para uma foto com os atletas da equipa dos EUA, no Team USA Welcome Experience, em Milão, Itália, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. AP Photo

A delegação dos EUA é a maior entre as nações concorrentes nos Jogos. 14 aeronaves transportaram autoridades americanas, pessoal de inteligência e agentes da Imigração e Alfândega (ICE) até Itália, tendo sido escoltados pela polícia italiana até ao Excelsior Hotel Gallia, perto da estação central de Milão.

O hotel de luxo, que foi isolado durante dias, acolherá trezentos homens de segurança em quatro andares (incluindo o antigo chefe da CIA Mike Pompeo), para além das delegações mais pequenas do Qatar e da Noruega.

Os atletas americanos ficarão alojados no Hotel Aethos, na zona de Darsena, rebaptizado à última hora como "Winter House". A maioria das pessoas não gostou do nome anterior "Ice House", numa altura de grandes protestos contra as políticas anti-imigração da polícia americana.

A presença de agentes da ICE em Itália gerou controvérsia na semana passada, levando o embaixador dos EUA em Itália, Tilman Fertitta, a esclarecer que estes agentes teriam um papel consultivo focado na criminalidade transnacional, e não em operações de fiscalização.

O voo que trouxe o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio a Itália também aterrou, o primeiro da delegação do Estado norte-americano a aterrar em solo italiano. Vance e Rubio têm um calendário apertado e espera-se que realizem uma série de reuniões bilaterais no sábado.

Na cerimónia de abertura, que terá lugar na sexta-feira, Vance liderará uma delegação que incluirá a sua esposa, Usha Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o Embaixador, Fertitta. Estarão também presentes ex-medalhistas olímpicos, nomeadamente as jogadoras de hóquei Jocelyne Lamoureux-Davidson e Monique Lamoureux-Morando, o patinador de velocidade Apolo Ohno e o patinador artístico Evan Lysacek.

Quem estará presente na cerimónia de abertura dos Jogos?

A lista dos dirigentes presentes no ato de abertura dos Jogos, que terá lugar em San Siro às 20h00 de sexta-feira, ainda está a ser finalizada.

O último a levantar a sua reserva foi o chanceler alemão Friedrich Merz, que estará presente amanhã na bancada do Meazza.

A ausência do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, que há muito anunciou a sua incompatibilidade com uma eventual presença de Telavive, ainda incerta, é quase certa.

De França, a única personalidade acreditada é a ministra do Desporto, Marie Barsacq, enquanto a chegada do presidente Emmanuel Macron ao Meazza será incerta até ao final.

A ausência do primeiro-ministro britânico Keir Starmer é quase certa. A Princesa Ana chegou a Milão na segunda-feira, enquanto o Duque Eduardo de Edimburgo é esperado em Malpensa não antes de 13 de fevereiro e regressará uma segunda vez a 7 de março para os Jogos Paralímpicos.

Para já, estão confirmados 14 presidentes da República (Alemanha, Albânia, Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, Bulgária, Estónia, Letónia, Finlândia, Suíça e Geórgia), oito primeiros-ministros (Sérvia, Grécia, Áustria, Holanda, Finlândia e as três repúblicas bálticas) e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

São igualmente esperados os soberanos da Bélgica, da Holanda, da Noruega e da Suécia, o Príncipe Alberto do Mónaco, o Grão-Duque do Luxemburgo, o Emir Al Thani do Qatar e a Rainha Suthida da Tailândia. Para além de ministros, dignitários, parlamentares e diplomatas.

Uma grande parte deste contingente, num total de cerca de 500 comensais, incluindo o presidente da República, Sergio Mattarella, participará no jantar de gala organizado para quinta-feira pela presidente do COI, Kirsty Coventry, na Fabbrica del Vapore, a dois passos do Corso Sempione.

Guterres em Itália: "A impunidade e a desigualdade matam o multilateralismo"

"Quando a lei do poder substitui o poder da lei, as consequências são profundamente desestabilizadoras". Este é o aviso do secretário-geral da ONU , António Guterres, entrevistado pelo jornal La Repubblica durante a sua visita a Itália antes da abertura dos Jogos Olímpicos.

Guterres aponta para um "paradoxo da nossa época": precisamente quando precisamos de mais cooperação, "parece que estamos menos inclinados a usá-la e a investir nela".

Na origem, explica, está uma teia de fatores: a "impunidade" que alimenta a escalada, as desigualdades que "abalam as sociedades", as alterações climáticas que "desencadeiam tempestades, incêndios florestais e a subida do nível do mar" e as tecnologias "sem guarda-corpos" que multiplicam a instabilidade.

Para além disso, a resiliência do sistema é enfraquecida pelas "violações descaradas" do direito internacional e pelos "cortes radicais" na ajuda ao desenvolvimento e na ajuda humanitária, que expõem milhões de pessoas à fome, às deslocações e aos conflitos.

Na entrevista ao La Repubblica, o secretário-geral agradece à Itália a liderança exercida por Mattarella no relançamento da "trégua olímpica", recordando a resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU que apela aos Estados para que a respeitem durante a preparação e a realização dos Jogos.

A chama olímpica chega a Milão

Entretanto, a tocha olímpica está a chegar a Milão. Às 14h31, sairá da Aldeia Olímpica para atravessar primeiro a zona de Bocconi e depois a antiga zona da Fiera, com o horizonte da CityLife como pano de fundo para a passagem dos portadores da tocha em direção ao Castelo Sforzesco e à Piazza Duomo.

No dia 6 de fevereiro, nas horas que antecedem a chegada a San Siro para a cerimónia de abertura dos Jogos, a chama passará por locais emblemáticos e modernos da capital lombarda, como o Navigli, a Piazza Gae Aulenti e o Cemitério Monumental, antes de terminar a sua viagem através de Itália no Arco della Pace.

Curling e o hóquei no gelo dão início às competições

As competições já começaram para os atletas que praticam o curling. A Itália, atual campeã olímpica, está a disputar a prova de pares mistos no Estádio de Gelo de Cortina, onde, de manhã, venceu a Coreia do Sul por 8-4.

Na quinta-feira à noite, os duplos mistos italianos, compostos por Stefania Constantini e Amos Mosaner, voltam à pista às 19h00 contra o Canadá, num jogo decididamente mais complicado.

Para além da ronda de pares mistos, aguarda-se também a realização dos primeiros jogos de hóquei no gelo na Arena Santagiulia, em Milão, com a Azzurra a entrar em ação pouco depois das 14h00, na ronda preliminar contra a França.

O programa inclui ainda as primeiras sessões de treino de esqui alpino, saltos de esqui e luge.