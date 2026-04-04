Pelo menos quinze pessoas foram mortas durante uma vaga de ataques russos na Ucrânia esta sexta-feira, incluindo um ataque "maciço" envolvendo mísseis e drones perto da capital.

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Em Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, perto da zona ocupada pelos russos, um drone atacou um mercado e matou cinco pessoas, deixando pelo menos 21 feridos, incluindo uma criança.

As autoridades ucranianas afirmam que o Kremlin está a mudar as suas tácticas para aumentar o sofrimento dos civis,ao usar barragens diurnas e preparando-se para atingir mais infra-estruturas importantes.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy manifestou a abertura de Kiev a uma potencial trégua de Páscoa. O domingo de Páscoa celebra-se na próxima semana, a 12 de abril, nos países ortodoxos como a Ucrânia e a Rússia.

Zelenskyy diz também que a Ucrânia está a preparar-se para uma mudança nas táticas aéreas russas, com informações que indicam que os futuros ataques irão para além das infraestruturas energéticas.

"A região de Kiev está mais uma vez sob um ataque maciço de mísseis e drones russos", disse Mykola Kalashnyk, chefe da administração militar regional, num post do Telegram na sexta-feira.

Kalashnyk diz que uma pessoa morreu e pelo menos oito outras ficaram feridas em ataques a três cidades satélites de Kiev - Bucha, Fastiv e Obukhiv. No início da semana, os residentes de Bucha assinalaram o quarto aniversário das atrocidades cometidas na cidade pelas forças invasoras russas.

Outra pessoa foi morta na região de Sumy, no norte da Ucrânia, depois de uma bomba aérea guiada russa ter atingido um bloco de apartamentos, informou o governador local, Oleh Hryhorov. As autoridades das regiões de Kherson, Jitomir, Kharkiv e Donetsk também registaram vítimas dos ataques de sexta-feira.

As autoridades ucranianas sublinharam o que disseram ser um aumento dos ataques diurnos da Rússia, que, segundo elas, poderia levar a mais mortes de civis. Durante meses, Moscovo tem bombardeado a Ucrânia com ataques noturnos de mísseis e drones, que podem envolver centenas de drones de cada vez.

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, afirmou num post no X que "quase meio milhar de drones e mísseis de cruzeiro" atacaram a Ucrânia durante a noite. "É assim que Moscovo responde às propostas de cessar-fogo da Ucrânia na Páscoa - com ataques brutais", disse Sybiha.

Kiev propõe um cessar-fogo na Páscoa

Na quinta-feira, Zelenskyy deu a entender que Kiev continua aberta a uma possível trégua na Páscoa, que se celebra na próxima semana de acordo com o calendário juliano seguido pelas igrejas ortodoxas na Ucrânia e na Rússia.

Zelenskyy disse aos jornalistas que a proposta tinha sido comunicada a Moscovo através dos canais dos EUA. A resposta do Kremlin ainda não é clara, acrescentou.

Zelenskyy ofereceu anteriormente um cessar-fogo para o período da Páscoa - mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início desta semana que Moscovo quer um acordo de paz duradouro e não uma trégua temporária.

O Presidente Vladimir Putin declarou unilateralmente um cessar-fogo de 30 horas na Páscoa passada, mas cada uma das partes acusou a outra de o ter quebrado.

Drones ucranianos atacam a Rússia

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que 192 drones ucranianos foram abatidos durante a noite na Rússia e na Crimeia ocupada.

Duas pessoas foram hospitalizadas na sexta-feira na sequência de um ataque de drones ucranianos na região russa de Leninegrado, a mais de 1.100 quilómetros da fronteira, informou o governador regional Alexander Drozdenko, que acrescentou que os drones também incendiaram um edifício "desocupado" na zona industrial de Morozov.

A povoação de Morozov alberga uma fábrica estatal que produz explosivos e componentes para munições, incluindo combustível sólido utilizado nos sistemas de mísseis Topol-M. A fábrica foi sujeita a sanções dos EUA, da UE e de outros países ocidentais na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Doze pessoas, incluindo pelo menos três soldados russos, ficaram feridas num ataque de um drone ucraniano na quinta-feira na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, informou o governador local Vyacheslav Gladkov.

Quatro drones foram abatidos durante a noite na aproximação a Moscovo, informou na sexta-feira o Presidente da Câmara, Sergei Sobyanin. Não referiu quaisquer vítimas ou danos.