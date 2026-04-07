Ataque com faca na Rússia: jovem de 17 anos mata professora

Um jovem de 17 anos esfaqueou a sua professora de língua russa até à morte na cidade de Dobryanka, na região de Krai de Perm. Dados preliminares indicam que se trata de um desentendimento entre ambos.
Um estudante de 17 anos esfaqueou até à morte uma professora de língua russa esta terça-feira de manhã, na região do Krai de Perm, na cidade de Dobryanka. De acordo com dados preliminares, o ataque ocorreu após a professora impedir que o jovem realizasse um exame no final do ano letivo.
A professora ficou ferida no pescoço, no estômago e no peito e morreu no hospital. O agressor trata-se de um jovem do 9º ano de escolaridade, que era conhecido pelo seu mau comportamento, de acordo com os meios de comunicação russos.
Os colegas do agressor disseram aos meios de comunicação russos que, durante as aulas, o jovem batia com frequência a cabeça na parede, masturbava-se e gritava obscenidades. Sabe-se que o jovem era um pugilista e que estava registado na polícia.
Este foi o oitavo ataque num estabelecimento de ensino na Rússia desde o início de 2026. No ano passado registaram-se 11 ataques de estudantes contra colegas ou professores nas escolas.