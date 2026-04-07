Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ataque com faca na Rússia: jovem de 17 anos mata professora

Estudante ataca professor com faca na região de Perm, professor é morto
Estudante ataca professor com faca na região de Perm, professor é morto Direitos de autor  УСМИ СК России
Direitos de autor УСМИ СК России
De Dimitri Kavalerov
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Um jovem de 17 anos esfaqueou a sua professora de língua russa até à morte na cidade de Dobryanka, na região de Krai de Perm. Dados preliminares indicam que se trata de um desentendimento entre ambos.

Um estudante de 17 anos esfaqueou até à morte uma professora de língua russa esta terça-feira de manhã, na região do Krai de Perm, na cidade de Dobryanka. De acordo com dados preliminares, o ataque ocorreu após a professora impedir que o jovem realizasse um exame no final do ano letivo.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A professora ficou ferida no pescoço, no estômago e no peito e morreu no hospital. O agressor trata-se de um jovem do 9º ano de escolaridade, que era conhecido pelo seu mau comportamento, de acordo com os meios de comunicação russos.

Os colegas do agressor disseram aos meios de comunicação russos que, durante as aulas, o jovem batia com frequência a cabeça na parede, masturbava-se e gritava obscenidades. Sabe-se que o jovem era um pugilista e que estava registado na polícia.

Este foi o oitavo ataque num estabelecimento de ensino na Rússia desde o início de 2026. No ano passado registaram-se 11 ataques de estudantes contra colegas ou professores nas escolas.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Homem baleado junto ao Arco do Triunfo depois de ameaçar polícias com faca

Aluno de 14 anos esfaqueia professora em escola do sul de França

"Sugiro que façam um acordo agora, antes que seja demasiado tarde", diz Trump ao ameaçar Cuba