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Aluno de 14 anos esfaqueia professora em escola do sul de França

Um agente da polícia durante a visita do Presidente francês Emmanuel Macron a Marselha, na terça-feira, 19 de março de 2024, que se centrou na segurança e na luta contra o tráfico de droga.
Um agente da polícia durante a visita do Presidente francês Emmanuel Macron a Marselha, na terça-feira, 19 de março de 2024, que se centrou na segurança e na luta contra o tráfico de droga. Direitos de autor  AP Photo/Christophe Ena, Pool
Direitos de autor AP Photo/Christophe Ena, Pool
De Nathan Joubioux
Publicado a
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Na sua primeira audição, o jovem de 14 anos admitiu rapidamente que estava arrependido do que tinha feito e "chorou imenso". A professora continua em estado "preocupante".

Uma professora do ensino secundário foi esfaqueada por um aluno de 14 anos, na terça-feira, na sala de aula de uma escola em Sanary-sur-Mer no departamento de Var, no sudeste de França.

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As circunstâncias do violento ataque no liceu de La Guicharde estão a tornar-se mais claras. Na sua primeira audição, o estudante afirmou ter agido com premeditação. Disse que tinha "demasiado ódio" e culpava a sua professora por "vários incidentes" que esta tinha registado na aplicação Pronote, o programa informático de vida escolar, o que ele considerava "injusto", declarou Raphaël Balland, o procurador de Toulon.

O aluno contou que tinha pegado numa faca da cozinha e golpeado quatro vezes a professora em frente da sua turma de 22 alunos.

Acrescentou que lamentava "profundamente" o seu ato e que sentia agora mais ódio por si próprio do que pela sua vítima, adiantando que tinha "chorado muito" e que tinha infligido agressões a si próprio.

O adolescente, que afirmou não ter sido vítima de violência por parte dos pais e não consumir drogas, admitiu que já na semana anterior tinha querido praticar o ato, mas que tinha desistido por medo.

O aluno será agora presente ao tribunal, que decidirá se o deve deter, tal como solicitado pelo Ministério Público de Toulon. O procurador de Toulon declarou que não se conhecem motivos religiosos ou políticos.

Raphaël Balland revelou também que a vítima de 60 anos, que trabalhava na escola há 28 anos, continua em estado "preocupante", apesar de uma "primeira intervenção cirúrgica" no hospital Sainte-Anne de Toulon.

Segurança reforçada

O ministro da Educação, Edouard Geffray, que se deslocou ao local, elogiou "a compostura e a reatividade exemplares das equipas educativas, que permitiram a rápida detenção do aluno, bem como a intervenção dos serviços de segurança e de emergência". Geffray afirmou que estava "muito comovido e também muito zangado, porque isto não é aceitável", afirmando ainda que foram mobilizados "recursos sem precedentes" para "proteger a área em redor" das escolas.

Em declarações à imprensa, afirmou que, entre março e dezembro de 2025, foram realizadas 12 000 "campanhas de busca de sacos" nas imediações das escolas, que resultaram na apreensão de 525 armas brancas. " Foram emitidos 1686 conselhos de disciplina [...] na sequência destes controlos, ou porque foram detetadas intrusões ou tentativas de intrusão de armas brancas", acrescentou.

"A reação dos poderes públicos é firme. E continuará a sê-lo", escreveu o ministro na rede social X. " No entanto, a segurança não se resume a portões e controlos", acrescentou, apelando para um "trabalho aprofundado para desanuviar a situação", envolvendo "as famílias, as equipas educativas, os eleitos e todos os cidadãos".

O ministro sublinhou ainda a necessidade de trabalhar "coletivamente, sem ideologias nem manipulações, numa resposta que nos permita erradicar este flagelo da violência interpessoal".

Um número crescente de ataques

Este ataque insere-se numa série de incidentes ocorridos em França, em que alunos recorreram à violência contra professores ou colegas. Em setembro, um professor foi atacado num colégio em Benfeld (Bas-Rhin) e um antigo aluno feriu outro aluno e um professor num liceu em Antibes (Alpes-Marítimos).

No ano passado, um rapaz de 14 anos foi acusado do assassínio de uma professora assistente, depois de alegadamente a ter esfaqueado até à morte, em junho. O jovem atacou a mãe de um bebé de 31 anos durante uma busca de sacos na cidade de Nogent (Haute-Marne).

Num outro caso, um aluno matou um adolescente e feriu vários outros alunos numa série de esfaqueamentos em Nantes, em abril.

Um relatório do Senado de 2024 enumera 900 professores ameaçados com armas em 2018-2019. O número de ataques a professores aumentou nos últimos anos, particularmente em escolas básicas e secundárias. Mais de 68 000 foram registados em 2018-2019 e mais de 90 000 cinco anos mais tarde.

A morte do professor Samuel Paty, em outubro de 2020, pôs tragicamente em evidência este fenómeno. O julgamento de recurso pelo seu assassínio teve início na segunda-feira, 26 de janeiro, perante o tribunal especial de recurso de Paris. Das oito pessoas condenadas em primeira instância, quatro - as que receberam as penas mais longas - recorreram.

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