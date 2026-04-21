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Iraque tenta exportar o seu petróleo para o mercado mundial através da Síria

Na segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, um comboio de veículos militares americanos parte da base da coligação internacional em Qasrak para o Iraque.
Na segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, um comboio de veículos militares americanos parte da base da coligação internacional em Qasrak para o Iraque. Direitos de autor  AP Photo/Baderkhan Ahmad
Direitos de autor AP Photo/Baderkhan Ahmad
De Magyar Ádám com AP
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Em tempos de paz, as exportações de petróleo do Iraque passam, na sua maioria, pelo Estreito de Ormuz, mas agora é necessário encontrar outras soluções. Bagdade vai reabrir um posto fronteiriço na fronteira com a Síria para poder exportar combustível por via terrestre em maiores quantidades.

O Iraque decidiu reabrir um dos seus principais postos fronteiriços com a Síria devido à crise no Médio Oriente. Em Rabia, na província de Nínive, no norte do país, o tráfego está paralisado há mais de uma década, tendo cessado após o início da guerra civil na Síria e não tendo sido restabelecido mesmo após o seu fim.

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No entanto, o bloqueio do Estreito de Ormuz criou um novo contexto, uma vez que o Iraque costumava exportar a maior parte do seu petróleo através dessa via navegável. Os reservatórios de petróleo do país estão cada vez mais cheios e é difícil encontrar uma solução para o transporte das matérias-primas extraídas.

Está prevista a utilização de camiões para transportar o combustível iraquiano para o Mar Mediterrâneo através do posto fronteiriço reaberto. Espera-se também que a retoma do tráfego impulsione o comércio entre os dois países. Até à data, o Iraque e a Síria têm um único posto fronteiriço, onde os camiões de combustível já se encontram em fila de espera.

A companhia petrolífera iraquiana SOMO já assinou contratos para transportar 650.000 toneladas de petróleo por via terrestre, através da Síria. Embora a solução alivie a pressão sobre a indústria petrolífera do país, coloca um sério desafio aos guardas fronteiriços e às empresas de transporte.

Citada pela AP, Nadia al Jobouri, que faz parte do Conselho Municipal de Nínive, afirmou que a reabertura da passagem, que ocorre durante um cessar-fogo entre os EUA e o Irão, "mudará a rota do intercâmbio comercial e do transporte de petróleo em direção a esta grande porta de entrada".

A reabertura do Estreito de Ormuz é, no entanto, algo que permanece incerto. Em tempos de paz, o estreito, que tem apenas 30 quilómetros de largura, é atravessado por 20% do comércio mundial de petróleo e gás. No entanto, desde o início da guerra iraniana, há quase dois meses, o tráfego na passagem marítima tem sido intermitente ou permanecido completamente paralisado.

Pelo estreito passam também abastecimentos críticos de fertilizantes para vários cantos do mundo e fornecimentos humanitários para locais em extrema necessidade como o Afeganistão e o Sudão.

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