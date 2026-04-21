O presidente dos EUA, Donald Trump, referiu na segunda-feira que os Estados Unidos não levantariam o bloqueio aos portos iranianos até que Teerão tivesse chegado a um acordo de paz para pôr fim à guerra.

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"O BLOQUEIO, que não será levantado enquanto não houver um 'ACORDO', está a destruir absolutamente o Irão", disse Trump numa publicação nas redes sociais.

"Estão a perder 500 milhões de dólares por dia, um número insustentável, mesmo a curto prazo."

O tráfego voltou a ficar paralisado no Estreito de Ormuz, uma vez que tanto Teerão como Washington impõem bloqueios separados.

O anúncio de Trump surge depois de o Irão ter dito anteriormente que não enviaria uma delegação para participar na segunda ronda de conversações de paz de alto nível em Islamabad, que deveria ter lugar na segunda-feira.

A decisão foi tomada depois de os Estados Unidos terem atacado e apreendido um cargueiro de bandeira iraniana que, segundo o país, teria tentado escapar ao seu bloqueio naval perto do Estreito de Ormuz, no domingo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, acena aos jornalistas enquanto caminha no relvado sul à chegada à Casa Branca, 17 de abril de 2026 AP Photo

O comando militar conjunto de Teerão prometeu responder, colocando em causa o destino de um frágil cessar-fogo a poucos dias do seu termo.

O navio foi o primeiro a ser intercetado pela Marinha dos EUA desde que esta começou a bloquear os portos iranianos na semana passada, em resposta ao fecho por parte de Teerão da via navegável estratégica, após o início da guerra dos EUA e de Israel contra o país, a 28 de fevereiro.

O Irão afirma que a abordagem armada do navio de carga constituiu uma violação da frágil trégua e um "ato de pirataria".

Numa publicação nas redes sociais, Trump afirmou que um contratorpedeiro de mísseis guiados da Marinha dos EUA no Golfo de Omã advertiu o navio de bandeira iraniana, o Touska, para que parasse e, em seguida, "o deteve imediatamente, abrindo um buraco na sala das máquinas".

Os fuzileiros navais norte-americanos estavam na posse do navio alvo de sanções dos EUA e estavam "a verificar o que se encontrava a bordo!"

Não ficou claro se houve feridos. O Comando Central dos EUA, que não respondeu a perguntas, afirmou que o contratorpedeiro tinha emitido "avisos repetidos ao longo de um período de seis horas".

Este desenvolvimento voltou a fazer disparar os preços do petróleo, agravando uma crise global dos preços da energia já grave, uma das piores das últimas décadas.

O petróleo Brent, a referência internacional, abriu as negociações a 95 dólares (80 euros) por barril na manhã de segunda-feira, um aumento em relação ao seu preço, que oscilou entre 91 e 92 dólares (77-78 euros) durante a maior parte do cessar-fogo.

Uma mulher membro da força paramilitar Basij durante uma manifestação organizada pelo Estado em Teerão, 17 de abril de 2026 AP Photo

A medida aumentou a incerteza sobre o destino da guerra, que Trump afirmou repetidamente nos últimos dias estar "perto do fim", mas que agora põe em causa a sua anterior declaração sobre novas conversações com o Irão no Paquistão.

Minutos após o anúncio da apreensão do navio, a comunicação social estatal iraniana noticiou a conversa telefónica do presidente Masoud Pezeshkian com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, no início do domingo.

As ações dos EUA, incluindo intimidação e comportamento irracional, têm levado a um aumento da suspeita de que Washington irá repetir padrões anteriores e "trair a diplomacia", segundo as declarações de Pezeshkian citadas nas notícias.