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Impasse no Estreito de Ormuz deixa 20 000 marinheiros retidos em navios de carga

Uma lancha rápida da Marinha da Guarda Revolucionária (IRGC) aproxima-se do cargueiro Epaminondas durante o que os meios de comunicação social estatais descreveram como uma apreensão no Estreito de Ormuz, 21 de abril de 2026
Uma lancha rápida da Marinha da Guarda Revolucionária (IRGC) aproxima-se do cargueiro Epaminondas durante o que os meios de comunicação social estatais descreveram como uma apreensão no Estreito de Ormuz, 21 de abril de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
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Milhares de marinheiros estão retidos enquanto a guerra do Irão fecha grande parte do Estreito de Ormuz, perturbando o comércio mundial de petróleo e gás e aumentando os receios quanto à segurança.

Cerca de 20.000 marinheiros e pessoal do marce em centenas de navios, incluindo petroleiros e cargueiros, ficaram retidos no Golfo, incapazes de atravessar o Estreito de Ormuz, segundo os últimos dados.

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Normalmente, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo transita por esta via navegável.

Cerca de 80 navios passaram pelo estreito na semana de 13 a 19 de abril, segundo a empresa de dados marítimos Lloyd's List Intelligence, em comparação com cerca de 130 ou mais passagens por dia antes da guerra.

Dezenas de navios foram atacados desde o início da guerra, e a ONU disse que pelo menos 10 marítimos foram mortos.

Apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter prolongado o cessar-fogo indefinidamente na semana passada, os EUA mantiveram o bloqueio dos portos iranianos.

Em resposta, o Irão disparou contra navios no estreito e apreendeu dois.

"Os marítimos são a espinha dorsal do comércio mundial, mas são frequentemente os mais afectados pelos conflitos geopolíticos regionais", afirmou o capitão Arunkumar Rajendran, que também está retido com a tripulação do seu petroleiro há cerca de oito semanas.

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A Organização Marítima Internacional, a agência marítima da ONU, e outras organizações apelaram à criação de um corredor seguro para os navios comerciais no estreito.

A maioria dos navios continua a não poder passar, apesar de o Irão ter afirmado que o estreito está aberto a navios que considere não hostis.

O sol nasce atrás de petroleiros ancorados no Estreito de Ormuz, ao largo da costa da ilha de Qeshm, 18 de abril de 2026
O sol nasce por trás de petroleiros ancorados no Estreito de Ormuz, ao largo da costa da ilha de Qeshm, 18 de abril de 2026 AP Photo

Diz-se que o Irão colocou minas marítimas no estreito e Trump disse na semana passada que os EUA as estavam a desativar e que iriam "disparar e matar" os barcos que colocassem minas na zona.

Com o aumento do risco de minas e ataques a navios, "não há trânsito seguro em nenhuma parte do Estreito de Ormuz", afirmou o secretário-geral da OMI, Arsenio Dominguez.

Nos últimos anos, várias crises deixaram os marítimos retidos no mar, incluindo a pandemia de COVID-19, a invasão total da Ucrânia pela Rússia e os ataques dos rebeldes Houthi do Iémen a navios no Mar Vermelho.

Outras fontes • AP

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