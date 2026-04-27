Impasse no Estreito de Ormuz deixa 20 000 marinheiros retidos em navios de carga

Cerca de 20.000 marinheiros e pessoal do marce em centenas de navios, incluindo petroleiros e cargueiros, ficaram retidos no Golfo, incapazes de atravessar o Estreito de Ormuz, segundo os últimos dados.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Normalmente, cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo transita por esta via navegável.

Cerca de 80 navios passaram pelo estreito na semana de 13 a 19 de abril, segundo a empresa de dados marítimos Lloyd's List Intelligence, em comparação com cerca de 130 ou mais passagens por dia antes da guerra.

Dezenas de navios foram atacados desde o início da guerra, e a ONU disse que pelo menos 10 marítimos foram mortos.

Apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter prolongado o cessar-fogo indefinidamente na semana passada, os EUA mantiveram o bloqueio dos portos iranianos.

Em resposta, o Irão disparou contra navios no estreito e apreendeu dois.

"Os marítimos são a espinha dorsal do comércio mundial, mas são frequentemente os mais afectados pelos conflitos geopolíticos regionais", afirmou o capitão Arunkumar Rajendran, que também está retido com a tripulação do seu petroleiro há cerca de oito semanas.

A Organização Marítima Internacional, a agência marítima da ONU, e outras organizações apelaram à criação de um corredor seguro para os navios comerciais no estreito.

A maioria dos navios continua a não poder passar, apesar de o Irão ter afirmado que o estreito está aberto a navios que considere não hostis.

O sol nasce por trás de petroleiros ancorados no Estreito de Ormuz, ao largo da costa da ilha de Qeshm, 18 de abril de 2026 AP Photo

Diz-se que o Irão colocou minas marítimas no estreito e Trump disse na semana passada que os EUA as estavam a desativar e que iriam "disparar e matar" os barcos que colocassem minas na zona.

Com o aumento do risco de minas e ataques a navios, "não há trânsito seguro em nenhuma parte do Estreito de Ormuz", afirmou o secretário-geral da OMI, Arsenio Dominguez.

Nos últimos anos, várias crises deixaram os marítimos retidos no mar, incluindo a pandemia de COVID-19, a invasão total da Ucrânia pela Rússia e os ataques dos rebeldes Houthi do Iémen a navios no Mar Vermelho.