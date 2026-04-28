Exército mexicano captura "Jardinero", um dos líderes do Cartel de Jalisco - New Generation

O Cartel de Jalisco - Nova Geração (CJNG), a organização criminosa mais poderosa do México, sofreu um novo revés na segunda-feira, quando o exército mexicano capturou um dos seus principais dirigentes no noroeste do país, dois meses após a morte do seu líder, "El Mencho".

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Audias Flores Silva, também conhecido como o "Jardinero" - "Jardineiro" em português -era considerado um possível sucessor do falecido líder e os Estados Unidos estavam a oferecer uma recompensa de cinco milhões de dólares (mais de quatro milhões de euros) por informações que levassem à sua detenção.

O comandante regional do CJNG foi capturado quando se escondia numa vala perto da comunidade de El Mirador, no estado de Nayarit; ninguém foi morto ou ferido durante a sua detenção, segundo o governo mexicano. Este foi posteriormente transferido para a Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) na Cidade do México, na terça-feira.

Ao mesmo tempo, foram divulgadas imagens de sua chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM) numa aeronave da Secretaria da Marinha (Semar), na qual o suposto líder criminoso foi transportado após sua captura.

Flores Silva, também conhecido como "Comandante", "El Bravo 2", "Audi" ou "Mata Jefes", era considerado um possível sucessor de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", que morreu numa operação militar em fevereiro. A morte de El Mencho desencadeou um recrudescimento da violência dos cartéis, com uma vaga de ataques a empresas por assassinos a soldo, incêndios de veículos e bloqueios de estradas que causaram a morte de mais de 70 pessoas, incluindo 25 membros da Guarda Nacional.

Apesar da violência, a morte de Oseguera Cervantes foi vista como uma vitória para o governo mexicano, numa altura em que a presidente Claudia Sheinbaum está a intensificar a repressão dos cartéis com mais firmeza do que os seus antecessores, numa tentativa de contrariar as ameaças de intervenção do presidente dos EUA,Donald Trump.

Depois de muitos anos a defendê-lo, Trump designou finalmente o Cartel de Jalisco - Nova Geração e cinco outros cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras, no ano passado.

A captura de Flores Silva representou mais um golpe para uma organização criminosa que rapidamente se tornou uma das mais poderosas do hemisfério. De acordo com as autoridades de segurança mexicanas, Flores Silva era o chefe de segurança de Oseguera Cervantes, e ajudava a dirigir as operações de produção e tráfico de drogas do cartel nos estados de Nayarit, Jalisco, Estado do México e Zacatecas. A imprensa local de Nayarit informou que vários carros e estabelecimentos comerciais foram incendiados após a sua detenção.

O embaixador dos EUA no México, Ronald Johnson,elogiou a captura, afirmando numa publicação no X que a prisão de Flores Silva representa um "passo importante" na luta contra aqueles que lucram com o tráfico de fentanil.

"Ações como esta reforçam a segurança e ajudam a desmantelar as redes criminosas que ameaçam as nossas comunidades. Juntos, alcançamos resultados que tornam as nossas nações mais seguras", acrescentou.

Flores Silva foi preso ainda jovem nos Estados Unidos, onde cumpriu uma pena de cinco anos por tráfico de drogas, antes de retornar ao México após sua libertação. Em 2016, Silva foi preso pelas autoridades mexicanas por alegado envolvimento numa emboscada contra a polícia em Jalisco. Foi libertado três anos depois. Desde 2021 que os EUA têm solicitado a extradição de Flores Silva.

Para o analista de segurança mexicano David Saucedo, a prisão de Flores Silva representa um grande golpe para a liderança do CJNG, que ainda estava em processo de reorganização após a morte do seu líder e fundador a 22 de fevereiro.

"Os grupos criminosos podem reinventar-se rapidamente apesar da prisão dos seus líderes", disse Saucedo à AP, destacando que, mesmo depois de golpes sofridos "podem continuar" com as suas atividades criminosas.

A Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) informou que o CJNG está presente em 21 dos 32 estados mexicanos, superando o Cartel de Sinaloa, que opera em 19 estados.

Alguns analistas acreditam que a presença do CJNG se estende a 25 estados. As operações do cartel também se espalharam por cerca de 100 países, incluindo Espanha e os Estados Unidos.