ONU alarmada com o número de execuções relacionadas com drogas em Singapura

O gabinete dos direitos humanos das Nações Unidas manifestou-se alarmado com o número de pessoas executadas em Singapura por crimes relacionados com droga, afirmando que tal é incompatível com a dignidade humana.

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Volker Türk, chefe do gabinete dos direitos humanos das Nações Unidas, afirmou que tem havido um afastamento geral do uso da pena capital na Ásia e que Singapura é um dos poucos países que impõe a pena de morte para crimes relacionados com droga, que não envolvam mortes intencionais.

Em Singapura, a pena de morte é obrigatória para o tráfico de droga acima de determinadas quantidades, como 500 gramas de canábis ou 15 gramas de heroína.

Numa declaração, Türk apelou a Singapura e a todos os outros países que ainda procedem a execuções, "para que imponham uma moratória, como passo fundamental para a abolição legal desta prática desumana".

O gabinete de Türk disse que das 25 execuções em Singapura em 2023 e 2024, 24 foram alegadamente por crimes de drogas.

Das 17 pessoas executadas na cidade-estado no ano passado, 15 foram condenadas por crimes relacionados com drogas. Só este ano foram executadas oito pessoas por esse tipo de infrações.

Entre elas, Omar bin Yacob Bamadhaj, que foi executado na semana passada por tráfico de canábis, tendo a sua família sido avisada com duas semanas de antecedência.

A União Europeia, o Reino Unido, a Suíça e a Noruega tinham instado Singapura a suspender a sua execução e a comutar a sua pena para uma pena não capital.

"A pena de morte é fundamentalmente incompatível com a dignidade humana e o direito à vida", afirmou Türk.

Türk disse que os crimes relacionados com droga que não implicam a perda de vidas não cumprem o critério dos "crimes mais graves", estabelecido pela legislação internacional em matéria de direitos humanos. Esta limita a pena capital a crimes de extrema gravidade que envolvam a morte intencional.

Pessoas caminham na zona de Marina Bay, em Singapura, 30 de junho de 2020 AP Photo

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou que a pena de morte é um direito fundamental de todos os cidadãos da União Europeia e que exige o cumprimento rigoroso das garantias de um processo justo e de um julgamento equitativo.

As autoridades de Singapura afirmam que a pena de morte tornou o país num dos mais seguros do mundo, e um inquérito realizado pelo governo em 2023 revelou um forte apoio público à pena capital para crimes graves.

Embora a tendência global continue a evoluir no sentido da abolição universal da pena de morte, o Irão e alguns outros Estados, como a Arábia Saudita e os Estados Unidos, assistiram a um aumento das execuções no ano passado.