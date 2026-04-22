Presidente do México pede segurança reforçada nos locais turísticos antes do Campeonato do Mundo após tiroteio

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, apelou a um controlo mais rigoroso das armas nos locais turísticos, na terça-feira, na sequência de um tiroteio mortal nas pirâmides de Teotihuacan, a poucas semanas da realização dos jogos do Campeonato do Mundo no país.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"Evidentemente, precisamos de reforçar a segurança", disse Sheinbaum referindo-se ao tiroteio de segunda-feira.

"Precisamos de uma melhor segurança para garantir que ninguém possa entrar num sítio arqueológico, num sítio turístico, com uma arma de fogo", disse a presidente na sua conferência de imprensa matinal na Cidade do México, que vai receber os jogos do Campeonato do Mundo de Futebol em junho.

Enquanto isso, as autoridades de segurança disseram que o tiroteio nas mundialmente famosas pirâmides de Teotihuacan, que deixou uma pessoa morta e outras 13 feridas, "não foi espontâneo".

O atirador, identificado como Julio Cesar Jasso Ramirez, de 27 anos, "fez visitas preliminares em várias ocasiões ao sítio arqueológico, hospedou-se em hotéis próximos ao local com antecedência e, a partir daí, planejou seus atos violentos", disse aos repórteres o promotor público do México, José Luis Cervantes Martinez.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, fala aos meios de comunicação social durante o Encontro em Defesa da Democracia em Barcelona, 18 de abril de 2026 AP Photo

Um vídeo e fotografias que circulam nos meios de comunicação social locais no México mostram um homem armado no topo de uma pirâmide enquanto as pessoas se abrigam. Os vídeos mostram vários tiros.

O tiroteio ocorreu pouco depois das 11h30, hora local, quando dezenas de turistas se encontravam no topo da Pirâmide da Lua.

"Algumas pessoas, porque estavam assustadas... atiraram-se de bruços para o chão e os restantes começaram a descer", disse o guia, contando que o atirador, ao ver os turistas a descer os degraus da pirâmide, começou a disparar.

"Estavam lá milhares de pessoas e os tiros não paravam", disse Brenda Lee, uma turista canadiana, acrescentando que a cena se tornou rapidamente caótica à medida que as pessoas tentavam fugir.

Entre as pessoas levadas para tratamento hospitalar contam-se seis cidadãos norte-americanos, três colombianos, dois brasileiros, um russo e um canadiano, informou o governo local. A pessoa mais jovem ferida no tiroteio tinha seis anos, enquanto a mais velha tinha 61.

Trabalhadores forenses retiram o corpo de uma vítima de uma pirâmide depois de as autoridades terem dito que um homem armado abriu fogo em Teotihuacan, 20 de abril de 2026 AP Photo

Mais tarde, as autoridades especificaram que o atirador tinha morrido devido a um ferimento de bala autoinfligido, acrescentando que tinham encontrado uma arma, uma faca e munições na sua pessoa quando revistaram os seus pertences após a sua morte.

As pirâmides de Teotihuacan, Património Mundial da UNESCO, são uma série de estruturas maciças nos arredores da Cidade do México, construídas por três civilizações antigas diferentes.

Sendo um dos destinos turísticos mais importantes do México, o local atrai mais de 1,8 milhões de visitantes internacionais por ano, de acordo com os últimos dados do governo.