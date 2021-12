Rendez-vous: O melhor da Cultura na Europa

Alice Neel: As pessoas primeiro

Aclamada no MET, em Nova Iorque, a retrospetiva dedicada a Alice Neel atravessou o Atlântico e pode ser visitada no Museu Guggenheim, em Bilbau, até fevereiro. A exposição retrata a vida da artista norte-americana através perto de uma centena de pinturas, desenhos e aguarelas. Uma das maiores conquistas de Alice Neel enquanto artista foi a liberdade e frontalidade para lidar com questões relacionadas com o sexo e com a sua própria sexualidade.

Vivian Maier

É uma das mais misteriosas fotógrafas de sempre. Vivian Maier trabalhou toda a vida como ama-seca em Nova Iorque, dedicando o tempo a fotografar o mundo que a rodeava. As suas inúmeras fotografias foram descobertas após a sua morte, em 2006 e a norte-americana é agora considerada uma das maiores fotógrafas do século XX. Morreu no perfeito anonimato e o Museu do Luxemburgo, em Paris, presta-lhe agora uma homenagem excecional.

Cao Fei - Supernova

Rico, complexo, tecnológico e visionário. Todas estas palavras descrevem o trabalho de Cao Fei em "Supernova". A exposição convida a uma viagem imersiva através de uma instalação multimédia que reúne vídeos, fotografias, publicações e elementos cénicos, que mergulha o visitante num mundo virtual que apaga as fronteiras entre presente, passado e futuro. Uma reflexão global sobre as sociedades modernas e a nossa posição enquanto indivíduos, presa entre o real e o virtual, entre a memória e o esquecimento. Um artista essencial no século XXI.