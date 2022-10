Aventura extrema: Atravessar o Atlântico a remo

Toby Gregory é um atleta de ultra-resistência e um dos três membros da equipa de remo do Oceano Arábico. Juntamente com James Raley e Rai Tamagnini, Toby planeia remar 5000 quilómetros através do Oceano Atlântico, desde La Gomera até ao Porto Inglês em Antígua, num barco a remos de 8 metros de comprimento.

Toby descobriu o remo oceânico há 12 anos e tem estado a trabalhar no projeto desde 2014. "Conseguir as pessoas certas foi incrivelmente difícil porque é um projeto com muita pressão e medos", disse à Euronews.

Assim que partirem, a equipa não terá apoio durante a viagem, que prevêem que dure 50 dias. "Durante esse tempo, vamos remar duas horas e descansar outras duas, durante 24 horas por dia", diz Toby.

A equipa tem vindo a tirar partido do clima do Dubai, o que lhes tem permitido treinar durante todo o ano. Para além de treinar os corpos com pesos, exercícios de cardio, yoga e pilates, a equipa teve de treinar as mentes. "Vamos estar muito cansados. Vamos estar mentalmente exaustos. E vamos também estar muito emotivos. É aí que o espaço para o erro se instala. Eu vou confiar (na minha equipa) e eles vão confiar em mim 2000%. Finalmente, contamos uns com os outros para as nossas próprias vidas", acrescentou Toby.

A equipa estabeleceu uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente para a campanha "Mares Limpos". Para além da sensibilização para a campanha, realizarão testes durante a expedição e fornecerão dados a cientistas e estudantes.

A equipa está a planear iniciar a viagem em dezembro para coincidir com as melhores condições meteorológicas previstas. "Temos estado a prepara-nos e a treinar-nos para o momento em que, finalmente, partiremos. Mal posso esperar pela chegada desse dia", diz Toby.