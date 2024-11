Museu alemão repatria cabeça de mármore antiga para a Grécia

Será que a devolução da escultura, que será exposta em Salónica, irá aumentar a pressão sobre o Museu Britânico para que devolva os mármores do Pártenon?

O Museu Arqueológico da Universidade de Münster, na Alemanha, devolveu à Grécia uma cabeça de mármore de um homem datada de 150 d.C. O museu devolveu voluntariamente o artefacto, que fazia parte de um relevo funerário de um cemitério, depois de os investigadores terem levantado questões sobre a sua propriedade.

A escultura será agora exposta no Museu Arqueológico de Salónica, a segunda maior cidade da Grécia.

Durante uma cerimónia de repatriamento, a ministra da Cultura grega, Lina Mendoni, elogiou o acordo como uma resolução justa entre as duas instituições, observando que estes casos envolvem muitas vezes longos litígios legais entre países.

A ministra grega da Cultura, Lina Mendoni, com Torben Schreiber, do Museu de Münster Ministério da Cultura da Grécia

O artefacto, que foi doado ao museu de Münster em 1989 por um colecionador privado alemão, tinha um registo de propriedade pouco claro antes da sua aquisição permanente. A investigação confirmou que a cabeça de mármore era originária de Thasos, uma ilha no norte do mar Egeu, o que levou os especialistas a concluir que a escultura era originária da Grécia.

"A devolução de hoje", disse Mendoni, citado pelo Greek Reporter, "tem uma dimensão semiótica especial, uma vez que não constitui a conclusão bem sucedida de um processo de reclamação. Neste caso, o Museu da Universidade de Münster decidiu voluntariamente devolver a cabeça à Grécia. Quando se verificou que a sua origem e o seu percurso, antes de 1989 - ano em que foi incluída na coleção do Museu, como doação de cidadãos alemães -, eram pouco claros e suspeitos".

Achim Lichtenberger, diretor do museu de Münster, sublinhou o valor do artefacto e referiu que o seu regresso à Grécia permitirá estudá-lo em conjunto com outros objetos semelhantes. As circunstâncias exatas que rodearam a sua retirada do local original permanecem desconhecidas.

Numa declaração, Lichtenberger reafirmou o empenhamento do museu em práticas de aquisição éticas, apesar das conclusões dos investigadores. Salientou que o museu revê regularmente a sua coleção para garantir a conformidade com a Convenção da UNESCO de 1970 sobre os meios de proibir e impedir a importação, exportação e transferência ilícitas de propriedade de bens culturais.

Os mármores do Pártenon, também conhecidos como mármores de Elgin, no Museu Britânico. Matt Dunham/AP

Será que a decisão do Museu de Münster de repatriar a antiga cabeça de mármore vai deitar mais achas para a fogueira do debate sobre os mármores do Parténon?

Mendoni manifestou a determinação da Grécia em prosseguir os seus esforços para a devolução das esculturas do Museu Britânico, com um lugar reservado para elas no Museu da Acrópole, em Atenas.

O Museu Britânico tem defendido que as autoridades otomanas emitiram um édito imperial que permitia a remoção das esculturas da Acrópole, mas no início deste ano um funcionário turco pôs em dúvida a existência do documento.