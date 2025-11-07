Concerto do maestro israelita Lahav Shani interrompido na Filarmónica de Paris

Ativistas pró-palestinianos lançaram bombas de fumo nas bancadas da Filarmónica de Paris e perturbaram o concerto da orquestra do maestro israelita Lahav Shani.

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A Filarmónica lamenta três interrupções e "confrontos", quando os espectadores entraram em confronto com os desordeiros, que foram depois retirados.

A Filarmónica de Paris "condena firmemente estes graves incidentes", considera que "nada pode justificar tais ações" e anunciou que irá apresentar uma queixa.

O incidente de quinta-feira à noite segue-se às críticas da CGT Spectacle, a Federação Nacional dos Sindicatos do Entretenimento, Cinema, Audiovisual e Ação Cultural em França.

A 29 de outubro, a seção do sindicato que representa os trabalhadores do setor pediu que o concerto da Orquestra Filarmónica de Israel em Paris fosse contextualizado. Segundo a CGT, a Filarmónica de Paris tinha o dever de recordar ao seu público "as acusações gravíssimas" feitas contra "os dirigentes" de Israel.

A ministra francesa da Cultura reagiu e deu o seu apoio à Orquestra Filarmónica de Israel. "Nada justifica um apelo ao boicote deste momento da cultura (...) A liberdade de criação e de programação é um valor da nossa República. Não há desculpa para o antissemitismo", escreveu Rachida Dati na rede social X.

Em setembro passado, o Festival de Gante, no oeste da Bélgica, já tinha cancelado um concerto que Lahav Shani iria dirigir com a Orquestra Filarmónica de Munique.

Segundo Lahav Shani, a direção do festival exigiu que ele fizesse uma "declaração política, apesar do seu empenhamento de longa data e publicamente expresso na paz e na reconciliação".

O chanceler alemão Friedrich Merz denunciou "o veneno do antissemitismo".