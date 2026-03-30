Espanha: 9.000 euros por varanda privilegiada em Sevilha e preços astronómicos na Semana Santa

Assistir a uma procissão da Semana Santa a partir de um local privilegiado pode transformar-se num luxo. Em cidades como Sevilha, o preço do aluguer de varandas ou da reserva de lugares em zonas estratégicas disparou nos últimos anos, impulsionado pela procura turística e pela oferta limitada.

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O aluguer de varandas pode variar de cerca de 80 euros, em locais menos procurados, até aos 9.000 euros em pontos estratégicos, onde chegam a incluir-se serviços como catering. Estes valores concentram-se sobretudo na chamada "carrera oficial" de Sevilha, o percurso comum por onde passam todas as confrarias.

Os preços médios das varandas duplicaram nos últimos anos, situando-se em torno dos 6.000 euros por toda a semana, segundo informa (fonte em espanhol) o Colégio de Administradores de Fincas (CAF). A entidade alerta para o risco de sobrecarga e para a necessidade de rever elementos estruturais, de forma a evitar acidentes.

As cadeiras, mais acessíveis mas também sujeitas a variações consoante a cidade, podem custar desde apenas três euros, em Cartagena, até 200 nos pontos mais procurados do percurso na capital andaluza, de acordo (fonte em espanhol) com o Conselho Geral de Irmandades e Confrarias.

Um homem desata a chorar enquanto uma imagem da Virgem Maria é levada em procissão pelas ruas de Sevilha durante a Semana Santa, no domingo, 13 de abril de 2025 AP Photo/Emilio Morenatti

O apelo turístico da Semana Santa, sobretudo na Andaluzia, onde a celebração transforma os centros históricos em zonas de grande afluência, ajuda a explicar o aumento de preços. Segundo estimativas da Associação Sevilhana de Empresas Turísticas (ASET), a cidade pode receber perto de um milhão de visitantes nestes dias, com um impacto económico de até 500 milhões de euros.

Fiéis observam uma procissão da Semana Santa dos penitentes da confraria de São Gonzalo, em Sevilha, Espanha, em 14 de abril de 2025. Foto AP/Emilio Morenatti

A este "boom" junta-se um contexto de preços em alta: transporte, hotéis e combustível mais caros, a par de uma procura em forte subida. O resultado é uma despesa média que já ronda os 600 euros por pessoa, quase 20 % mais do que no ano passado. Tudo aponta para a Semana Santa mais cara de sempre.