Embora muitos receiem que a inteligência artificial (IA) possa abalar o mercado de trabalho e tirar empregos de colarinho branco, Jeetu Patel, presidente da empresa de tecnologia Cisco, diz que deveriam estar mais preocupados com os concorrentes que são mais hábeis na utilização da tecnologia.

"Preocupo-me menos com o facto de a IA me tirar o emprego. Preocupo-me mais com o facto de alguém utilizar a IA melhor do que eu, o que é provavelmente uma ameaça maior para o meu emprego", afirmou ao Euronews Next.

De acordo com um estudo da empresa de tecnologia, que ainda não foi divulgado, 80% das empresas afirmam que planeiam utilizar a IA agêntica nos seus fluxos de trabalho.

A IA agêntica refere-se a um sistema de IA automatizado que pode realizar tarefas com supervisão humana limitada.

Os números da Cisco coincidem com um relatório da empresa de IA Anthropic da semana passada, que concluiu que 77% das empresas que utilizam o software de IA Claude da empresa estavam a fazê-lo para fins de automatização, o que pode incluir tarefas como o preenchimento de formulários.

Entretanto, apenas 12% das empresas utilizavam o Claude AI para fins de colaboração, como a aprendizagem.

Patel afirmou que o potencial da IA para aumentar as tarefas profissionais é uma vantagem, uma vez que resolve problemas que as pessoas não conseguiam resolver anteriormente.

Como resultado, disse que isso significa que "cada trabalho será refactorizado e, consequentemente, alguns trabalhos perder-se-ão".

No entanto, Patel mostrou-se otimista e afirmou que é importante que os trabalhadores se requalifiquem e melhorem as suas competências para se adaptarem à IA, o que, segundo ele, será "mais importante do que qualquer outra coisa, na medida em que haverá mais empregos criados com a IA que, francamente, ainda nem sabemos que empregos serão criados".

Mas Patel disse que o tipo de empregos que a IA elimina não serão os empregos de nível básico que afectam a Geração Z, ou seja, aqueles com idade inferior a 28 anos.

Toda a gente utiliza a Internet para tudo o que faz. E é mais ou menos assim que a IA vai ser. Jeetu Patel Presidente da Cisco

Isto reflete um forte desacordo com o CEO da Anthropic, Dario Amodei, que afirmou em maio que a IA poderia eliminar quase 50% dos empregos de colarinho branco de nível básico nos próximos cinco anos.

"Havia uma tese segundo a qual todos os empregos de nível básico iriam desaparecer e não haveria necessidade de contratar pessoas de nível básico. Não concordo com essa tese... não faz qualquer sentido", disse Patel, referindo-se à teoria de Amodei.

"Não acredito que as pessoas em início de carreira não devam ser injetadas no sistema, porque penso que são elas que trazem o pensamento novo e penso que são muito valiosas, e a forma como utilizam a IA também é muito diferente", acrescentou.

Patel explicou que um jovem de 20 anos pode utilizar a IA como um companheiro ou parceiro de brainstorming, mas que um jovem de 30 anos pode utilizá-la de forma mais transacional como um motor de busca.

A Cisco fornece principalmente produtos e serviços para ajudar as organizações a construir redes informáticas, o que, segundo Patel, pode ajudar as empresas num mundo orientado para a IA.

Mas a Cisco também está a utilizar a IA dentro das paredes da sua própria empresa: "Em cada função, em cada trabalho, estamos a pensar em como esse trabalho pode ser reinventado com a IA", afirmou Patel.

O maior poder da IA é quando começa a gerar ideias originais que não existiam no conhecimento pessoal humano, o que nos permite resolver problemas que nunca poderíamos resolver antes Jeetu Patel Presidente da Cisco

Patel explicou que isto pode incluir departamentos jurídicos que utilizam a IA para rever contratos e programadores que a utilizam para escrever código.

Patel afirmou que isto é indicativo da forma como a maioria das empresas acabará por adotar a IA, uma vez que se trata de "uma ferramenta tão abrangente".

"Quando pensamos no telemóvel, não há apenas uma aplicação aqui ou ali. É como se toda a gente utilizasse o telemóvel. Toda a gente utiliza a Internet para tudo o que faz. E é mais ou menos assim que a IA vai ser", afirmou.

No entanto, não é claro se a IA irá substituir empregos na Cisco.

No mês passado, a empresa anunciou mais de 200 despedimentos, muitos dos quais de programadores.

Questionado sobre o assunto, Patel respondeu: "A forma como pensamos nisto é que estamos constantemente a avaliar em que partes do negócio queremos investir, [e] em que partes do negócio podemos ter de pegar em dinheiro e mudá-lo de lugar.

"Na maioria dos casos, podemos pegar nas pessoas que têm as competências e transferi-las para projectos diferentes. Nalguns casos, há uma incompatibilidade de competências. Se houver um desajuste de competências, então dizemos: "Ok, essas não são as pessoas de que precisamos para o futuro, mas vai haver diferentes tipos de pessoas com diferentes conjuntos de competências", disse ele.

Em última análise, disse que o objetivo é continuar a contratar mais pessoas com competências em IA, incluindo investigação, desenvolvimento e gestão de produtos de IA.

Superinteligência

Quanto à inteligência artificial geral (AGI) ou superinteligência artificial (ASI), vagamente definida como IA com alcance intelectual para além da inteligência humana, Patel disse estar entusiasmado, mas também cauteloso.

"Atualmente, temos 8 mil milhões de pessoas no mundo, mas se conseguirmos fazer com que isso se assemelhe à capacidade de produção de 80 mil milhões ou 800 mil milhões de pessoas, podemos resolver problemas a uma escala muito diferente da que podemos resolver atualmente. E isso é emocionante", afirmou.

"Também acho que não devemos ser ingénuos e que há uma série de riscos relacionados com a segurança e a proteção que temos de ter em conta. E temos de nos certificar de que, paralelamente, esses riscos de segurança e proteção estão a ser mitigados à medida que o desenvolvimento da IA avança".

O Comissário afirmou que, em qualquer tipo de perturbação tecnológica, deve haver uma visão equilibrada da segurança e da inovação.

"Sinto que, para as empresas de tecnologia, não se pode ter apenas uma visão singular. Quando estamos a construir tecnologia, temos de ter em mente o lado negativo e temos de nos certificar de que estamos atentos ao lado positivo".

Quando questionado sobre os seus maiores receios em relação à IA, afirmou que os maus actores têm acesso à tecnologia e a possíveis ataques cibernéticos que podem afetar infraestruturas críticas, como os hospitais.

Quanto ao que mais o entusiasma, respondeu que são os avanços que podem "reduzir o sofrimento humano e melhorar a qualidade de vida das pessoas".

"O maior poder da IA é quando começa a gerar conhecimentos originais que não existiam no núcleo do conhecimento pessoal humano, o que nos permite resolver problemas que nunca poderíamos resolver antes", afirmou.

"Nessa altura, haverá novas curas para o cancro, novas curas para doenças e um prolongamento da vida que poderá ser radical.

"E essas coisas podem ser muito, muito fixes e progressivas para a sociedade".