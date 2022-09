Nesta edição de City Scenes, vamos conhecer os segredos da construção de alguns dos edíficios mais emblemáticos do Dubai.

O projecto que ajudou a colocar o Dubai no mapa arquitectónico mundial é o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, com mais de 828 metros e 160 andares. "Um dos maiores desafios foi conseguir suster o edifício. É muito alto, tem de resistir à força do vento. Esse foi o maior desafio. A nossa equipa trabalhou de uma forma muito criativa. E houve outros desafios que nunca tinham sido resolvidos na construção, tais como bombear betão a uma tal altura ou garantir uma estrutura de cabos adequada para toda a potência e todos os dados necessários", contou Brian Kleiver, arquiteto da Skidmore, Owings & Merrill LLP.

O museu do futuro no Dubai euronews

O Museu do Futuro, um laço entre tradição e modernidade

A mais recente pérola da arquitectura do Dubai é o Museu do Futuro. Uma fachada de aço inoxidável com mais de 17 mil metros quadrados, composta por 1024 placas fabricadas inteiramente por robôs. A caligrafia árabe evoca a ligação entre tradição e modernidade. "Queria preencher uma lacuna, ou seja, garantir a qualidade do projeto, e, ao mesmo tempo abordar questões culturais, ter em conta as sensibilidades, as questões de identidade, o contexto. Esses temas são muito importantes para nós", sublinhou a arquiteta Sumaya Dabbagh.

A mesquita da luz interroga o conceito de arquitetura islâmica

A equipa da arquiteta Sumaya Dabbagh concebeu também a Mesquita da Luz. Um dos aspetos importantes do projeto foi o trabalho em torno da luz natural. "Penso que é um exemplo de uma arquitetura emergente que não se vê com frequência na região. Há várias subtilezas, a questão do contexto é tida em conta. O desenho da mesquita levou-nos a interrogar o conceito de arquitectura islâmica. Muitas vezes, as mesquitas estao ligadas ao passado, e não refletem sobre a forma como podem ser contemporâneas e relevantes nos dias de hoje", acrescentou a arquiteta.

O interior da mesquita da Luz no Dubai euronews

Uma reinterpretação da mítica torre de Babel

Uma das empresas de arquitetura mais antigas no Dubai acaba de lançar o Babel 4.0, uma reinterpretação metafísica da mítica Torre de Babel, que convida as pessoas a interagir no metaverso, um conceito que mistura realidade aumentada e ambientes virtuais.

"Para nós, o metaverso é uma comunidade. Trata-se de retribuir e partilhar informação. A torre de Babel original representa a humanidade a fugir das guerras e a unir-se. Traduzimos esse conceito em termos de design", explicou Mohammed Adib, designer da empresa Dewan Architects & Engineers.

O Dubai é visto como um caso de estudo na arquitetura. Uma cidade que percorreu um longo caminho desde os anos 80, quando havia apenas uma única torre na estrada Sheikh Zayed, o World Trade Centre.

"Deixei de apostar contra o Dubai há muito tempo. Eles cumpriram tudo o que anunciaram. Conseguiram criar um centro, uma área onde todos gostam de viver. O Dubai é o líder mundial em termos de construção e projetos, frisou Mohammed Adib.