CAN: O robô que facilita a vida aos empregados de mesa no Kuwait

As vendas dos robôs para servir à mesa têm crescido rapidamente nos últimos anos, com dezenas de milhares já espalhados pelas salas dos restaurantes do mundo inteiro.

Neste restaurante do Kwait há um novo assistente, chamado CAN.

O CAN não pode anotar pedidos nem mesmo colocar uma bandeja na mesa, mas pode transportá-la da cozinha até à mesa, deixando a tarefa de servir ao empregado.

Neste restaurante, Jukerya Serja Milli desfruta de uma refeição com família, parcialmente servida pelo androide e está convencido que as máquinas desempenharão um papel cada vez maior na indústria de serviços.

O empregado de mesa, Jessy Nomess, acha que seu trabalho está garantido, por enquanto, já que o robô simplesmente transporta as bandejas da cozinha para a sala, até à mesa a que se destinam.

“Colocamos os pedidos no robô e é só inserir o número da mesa. Como o robô já está programado, ele vai entregar a comida na mesa. É apenas um auxiliar; aquele que entrega a comida".

Segundo os proprietários do restaurante, CAN é o primeiro robô deste tipo no Kuwait.