Vídeo. Depois da guerra o Líbano prepara-se para celebrar o Natal

Os destroços deram lugar às luzes de Natal, os tanques de guerra e tiroteios deram lugar aos mercados e desfiles de Natal. No Líbano, o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah permitiu iniciar as celebrações da época natalícia.
As ruas de Beirute foram decoradas com árvores de Natal iluminadas e para celebrar a época festiva.
“Nós, libaneses, adoramos uma atmosfera alegre, nunca dizemos não a nenhuma ocasião. Adoramos a vida”, afirmou Nancy Keumjia, residente em Beirute.
As famílias libanesas visitaram o mercado de Natal de Beirute, que estava repleto de gente, oferecendo artigos e presentes criados por designers libaneses.
Espera-se que dezenas de milhares de libaneses venham do estrangeiro para festejar com as suas famílias e amigos.