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Jovens tiram uma fotografia em frente às iluminações com mensagens de esperança, Beirute, Líbano, 17.12.2024
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Vídeo. Depois da guerra o Líbano prepara-se para celebrar o Natal

Últimas notícias:

Aproveitando o cessar-fogo do final de novembro, que pôs fim a quase 14 meses de guerra entre Israel e o Hezbollah, os libaneses deram início à época natalícia na terça-feira com mercados e desfiles.

Os destroços deram lugar às luzes de Natal, os tanques de guerra e tiroteios deram lugar aos mercados e desfiles de Natal. No Líbano, o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah permitiu iniciar as celebrações da época natalícia.

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As ruas de Beirute foram decoradas com árvores de Natal iluminadas e para celebrar a época festiva.

“Nós, libaneses, adoramos uma atmosfera alegre, nunca dizemos não a nenhuma ocasião. Adoramos a vida”, afirmou Nancy Keumjia, residente em Beirute.

As famílias libanesas visitaram o mercado de Natal de Beirute, que estava repleto de gente, oferecendo artigos e presentes criados por designers libaneses.

Espera-se que dezenas de milhares de libaneses venham do estrangeiro para festejar com as suas famílias e amigos.

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