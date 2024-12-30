Vídeo. Voluntários trabalham para remover escombros após tornado no Alabama

Muitos voluntários colaboraram com elementos dos serviços de emergência, no domingo, para remover os escombros resultantes da passagem de um tornado na cidade de Athens, no Alabama, nos Estados Unidos.
De acordo com os relatos locais, o tornado atingiu a cidade pouco depois das 23h de sábado à noite, com ventos de cerca de 160 km/h que acabariam por derrubar árvores e danificar edifícios, entre outros prejuízos.
Segundo um porta-voz da cidade, citado por meios de comunicação social locais, não há registo de vítimas.