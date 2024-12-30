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Tornado atingiu a cidade de Athens, no estado do Alabama
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Vídeo. Voluntários trabalham para remover escombros após tornado no Alabama

Últimas notícias:

O tornado atingiu a cidade pouco depois das 23h de sábado à noite.

Muitos voluntários colaboraram com elementos dos serviços de emergência, no domingo, para remover os escombros resultantes da passagem de um tornado na cidade de Athens, no Alabama, nos Estados Unidos.

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De acordo com os relatos locais, o tornado atingiu a cidade pouco depois das 23h de sábado à noite, com ventos de cerca de 160 km/h que acabariam por derrubar árvores e danificar edifícios, entre outros prejuízos.

Segundo um porta-voz da cidade, citado por meios de comunicação social locais, não há registo de vítimas.

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