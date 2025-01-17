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Gansos à espera de serem abençoados
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Vídeo. Agricultores levam gado ao Vaticano para receberem bênção

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O Vaticano recebeu criadores toscanos para a festa de Santo António Abade, com o Cardeal Gambetti a abençoar os animais na exposição "Estábulo sob o céu".

O Vaticano transformou-se numa quinta esta sexta-feira, 17 de janeiro, quando os criadores toscanos se reuniram para a festa de Santo Antão, o santo padroeiro dos animais e dos agricultores. Organizado pela Associação Nacional de Criadores (AIA) e pela Coldiretti, o evento teve lugar na Praça Pio XII, mesmo em frente à Basílica de São Pedro, e contou com uma bênção especial dos animais pelo cardeal Mauro Gambetti.

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O dia começou com um desfile de oficiais montados na Via della Conciliazione, preparando o palco para a santa missa celebrada na Basílica de São Pedro. A seguir à missa, o cardeal Gambetti visitou a exposição ao ar livre "O estábulo sob o céu", abençoando o gado e os animais domésticos.

Os agricultores expuseram vacas, coelhos, ovelhas, galinhas e cavalos, enquanto os donos de animais de estimação trouxeram os seus animais para serem abençoados e submetidos a exames veterinários gratuitos. A tradição, em honra de Santo Antão, que também está ligado aos animais através de lendas que envolvem porcos, celebra a profunda ligação entre a fé e a agricultura.

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