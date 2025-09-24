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Pessoas junto a um edifício destruído durante um ataque russo em Zaporizhzhia
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Vídeo. Ataques aéreos russos fazem três mortos e dois feridos em Zaporíjia

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Pelo menos sete aviões russos bombardearam Zaporíjia durante a noite, matando três pessoas e ferindo outras duas, informou o chefe da administração regional, Ivan Fedorov.

Os ataques, que começaram por volta das 4h20 e que duraram 40 minutos, atingiram edifícios residenciais, centros comerciais, parques de estacionamento e outras infraestruturas críticas.

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Fedorov afirmou que nenhum dos locais visados estava ligado a infraestruturas militares e qualificou o ataque como um ato deliberado contra civis. Os serviços de emergência foram mobilizados por toda a cidade para lidar com os danos e assistir os sobreviventes.

Na região de Sumy, um segurança ficou ferido num ataque de drone contra uma instalação não especificada, enquanto outro homem ficou ferido na comunidade de Shalyhyne. A Força Aérea Ucraniana relatou ter abatido 132 dos 141 drones lançados durante a noite pelas forças russas.

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