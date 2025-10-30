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Polícia israelita dispersa judeus ultraortodoxos que bloqueavam uma estrada durante protesto contra planos para os obrigar a servir no exército israelita, em Jerusalém
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Vídeo. Israel enfrenta protestos de dezenas de milhares de ultraortodoxos contra conscrição em Jerusalém

Últimas notícias:

Dezenas de milhares de judeus ultraortodoxos encheram o centro de Jerusalém na quinta-feira para protestar contra planos do governo de os incorporar nas Forças Armadas

A entoar palavras de ordem, aplaudindo e empunhando cartazes com a mensagem de que preferiam ir para a prisão, os manifestantes paralisaram a cidade.

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A polícia mobilizou mais de 2.000 agentes e fechou as principais autoestradas, com as multidões a encherem as ruas. Um adolescente morreu ao cair de um edifício em construção nas proximidades.

A disputa em torno das dispensas do serviço militar obrigatório ameaça agora derrubar a frágil coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pode desencadear eleições antecipadas.

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