Vídeo. Israel enfrenta protestos de dezenas de milhares de ultraortodoxos contra conscrição em Jerusalém

A entoar palavras de ordem, aplaudindo e empunhando cartazes com a mensagem de que preferiam ir para a prisão, os manifestantes paralisaram a cidade.
A polícia mobilizou mais de 2.000 agentes e fechou as principais autoestradas, com as multidões a encherem as ruas. Um adolescente morreu ao cair de um edifício em construção nas proximidades.
A disputa em torno das dispensas do serviço militar obrigatório ameaça agora derrubar a frágil coligação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pode desencadear eleições antecipadas.