Vídeo. Alemanha: engenheira paraplégica torna-se a primeira a viajar para o espaço em cadeira de rodas

Michaela Benthaus, uma engenheira paraplégica da Alemanha, tornou-se a primeira utilizadora de cadeira de rodas a viajar ao espaço após voar numa missão suborbital da Blue Origin a partir do oeste do Texas.
O voo de 10 minutos, que proporcionou mais de três minutos em microgravidade, exigiu apenas pequenos ajustes na cápsula New Shepard, concebida a pensar na acessibilidade.
A Blue Origin acrescentou um sistema de transferência para ajudar Benthaus, de 33 anos, ferida num acidente de BTT há sete anos. A missão privada sublinha os esforços crescentes para tornar os voos espaciais mais inclusivos.