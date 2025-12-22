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Foto cedida pela Blue Origin mostra Michaela Benthaus, engenheira alemã que pretende tornar-se a primeira pessoa em cadeira de rodas no espaço
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Vídeo. Alemanha: engenheira paraplégica torna-se a primeira a viajar para o espaço em cadeira de rodas

Últimas notícias:

Engenheira alemã paraplégica integrou a tripulação que fez uma viagem suborbital numa nave operada pela Blue Origin, de Jeff Bezos.

Michaela Benthaus, uma engenheira paraplégica da Alemanha, tornou-se a primeira utilizadora de cadeira de rodas a viajar ao espaço após voar numa missão suborbital da Blue Origin a partir do oeste do Texas.

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O voo de 10 minutos, que proporcionou mais de três minutos em microgravidade, exigiu apenas pequenos ajustes na cápsula New Shepard, concebida a pensar na acessibilidade.

A Blue Origin acrescentou um sistema de transferência para ajudar Benthaus, de 33 anos, ferida num acidente de BTT há sete anos. A missão privada sublinha os esforços crescentes para tornar os voos espaciais mais inclusivos.

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