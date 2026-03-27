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Ruas inundadas no Dubai
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Vídeo. Emirados Árabes Unidos: fortes chuvas noturnas inundam Dubai e afetam trânsito e voos

Últimas notícias:

Chuvas intensas durante a noite inundam estradas no Dubai, deixam carros bloqueados e perturbam deslocações, enquanto autoridades alertam para novas tempestades e atrasos nos aeroportos dos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos foram de novo fustigados por chuva intensa durante a noite de quinta para sexta-feira, inundando estradas em todo o Dubai e obrigando a polícia, equipas de bombagem e viaturas de reboque a mobilizarem-se antes do amanhecer.

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Em vários bairros, a água cobriu cruzamentos, vias de serviço e passagens inferiores, deixando alguns condutores imobilizados e levando outros a abandonar os carros. As cheias perturbaram o trânsito matinal numa das cidades mais movimentadas do Golfo e voltaram a expor a vulnerabilidade das vias urbanas em zonas baixas quando tempestades intensas atingem a metrópole no deserto.

As autoridades em todo o país emitiram vários alertas meteorológicos esta semana, à medida que a instabilidade se espalhava pelo território antes da chegada do calor do verão. Informações desta sexta-feira indicavam que a chuva e as condições de tempestade podem continuar em algumas zonas dos Emirados, enquanto os Aeroportos do Dubai advertiram os passageiros para possíveis atrasos.

Cientistas e meteorologistas afirmam que episódios deste tipo continuam a ser pouco comuns, mas são cada vez mais difíceis de encarar como fenómenos isolados, já que aguaceiros curtos e violentos colocam uma pressão crescente sobre os sistemas de drenagem, as ligações de transporte e a capacidade de resposta de emergência.

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