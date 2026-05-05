Vídeo. Anne Hathaway, Emily Blunt e Serena Williams brilham na passadeira vermelha da Met Gala

Atores, músicos, atletas e figuras da moda desfilaram na passadeira vermelha da Met Gala de 2026, em Nova Iorque, na noite de segunda-feira.
Entre os presentes estiveram Anne Hathaway, Emily Blunt, Lily-Rose Depp e Serena Williams, num serão em que os convidados exibiram coordenados inspirados no tema deste ano, "A moda é arte".
O evento anual, que decorre no Metropolitan Museum of Art, é uma importante angariação de fundos para o Costume Institute do museu e atrai regularmente alguns dos maiores nomes do entretenimento, da moda e do desporto.