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Donatella Versace, à esquerda, e Alessandro Michele chegam à gala do Costume Institute no Met, que assinala a abertura da exposição «Costume Art»
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Vídeo. Anne Hathaway, Emily Blunt e Serena Williams brilham na passadeira vermelha da Met Gala

Últimas notícias:

Celebridades desfilaram na Met Gala de 2026, em Nova Iorque, no tapete vermelho, exibindo visuais arrojados inspirados no tema deste ano, “A moda é arte”.

Atores, músicos, atletas e figuras da moda desfilaram na passadeira vermelha da Met Gala de 2026, em Nova Iorque, na noite de segunda-feira.

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Entre os presentes estiveram Anne Hathaway, Emily Blunt, Lily-Rose Depp e Serena Williams, num serão em que os convidados exibiram coordenados inspirados no tema deste ano, "A moda é arte".

O evento anual, que decorre no Metropolitan Museum of Art, é uma importante angariação de fundos para o Costume Institute do museu e atrai regularmente alguns dos maiores nomes do entretenimento, da moda e do desporto.

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