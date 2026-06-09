Vídeo. China e Coreia do Norte reforçam aliança: Xi Jinping reúne-se com Kim Jong Un

Xi Jinping reuniu-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un e manifestou disponibilidade para elevar as relações bilaterais a «novos patamares». A visita incluiu uma sumptuosa receção de Estado, honras militares e grandes multidões a acenar bandeiras chinesas e norte-coreanas por toda a capital. A cimeira ocorre numa altura de intensa atividade diplomática para Pequim, que recebeu recentemente líderes como o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin

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As conversações refletiram a crescente incerteza regional e a evolução da posição da Coreia do Norte no equilíbrio de poder no Nordeste Asiático. A China continua a ser o maior parceiro comercial de Pyongyang e uma fonte vital de apoio económico e diplomático, apesar das sanções internacionais. No encontro, Xi apelou a uma cooperação reforçada na diplomacia, na aplicação da lei e nas trocas militares

Embora Pequim continue a defender o objetivo de longo prazo da desnuclearização, a Coreia do Norte tem descrito repetidamente o seu arsenal nuclear como irreversível. Analistas encaram a visita como um esforço da China para preservar a estabilidade na fronteira, manter influência sobre Pyongyang e reforçar o seu papel numa região cada vez mais moldada pela rivalidade entre a China, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão e a Coreia do Sul