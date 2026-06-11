Vídeo. Irlanda do Norte: confrontos após polícia usar canhão de água perto de Belfast

A polícia na Irlanda do Norte utilizou canhões de água na noite de quarta-feira para dispersar manifestantes durante a segunda noite de distúrbios ligados a tensões anti-imigração.
Em Newtownabbey, a norte de Belfast, manifestantes encapuzados atiraram tijolos, pedras e garrafas contra a polícia, atearam fogos nas ruas e danificaram propriedades. Um veículo de manutenção rodoviária também foi incendiado. Imagens aéreas mostraram grupos a amontoar destroços e a enfrentar a polícia de choque.
A violência seguiu-se a um ataque à facada em Belfast, na segunda-feira, que deixou um homem gravemente ferido e cego de um olho. Um requerente de asilo sudanês, de 30 anos, compareceu em tribunal na quarta-feira acusado de tentativa de homicídio, posse de arma branca e ameaças de morte.