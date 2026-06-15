Vídeo. Ucrânia: ataque russo incendeia mosteiro classificado pela UNESCO em Kiev

Deflagrou um grande incêndio no histórico complexo monástico de Kiev-Pechersk Lavra, numa altura em que intensos ataques com drones e mísseis atingiam a capital ucraniana, esta segunda-feira. Imagens mostraram chamas e densas nuvens de fumo negro a elevarem-se sobre o local religioso classificado pela UNESCO, enquanto os bombeiros combatiam o incêndio.
As autoridades ucranianas indicaram que o ataque danificou também edifícios residenciais, um mercado e outros locais civis em vários pontos da cidade.
Líderes religiosos condenaram os estragos no complexo monástico centenário, um dos mais importantes marcos cristãos da Ucrânia.