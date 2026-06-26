Vídeo. Sobremesas geladas e piscinas frias ajudam animais do zoo de Roma a suportar onda de calor

No Jardim Zoológico Bioparco de Roma, a 26 de junho, girafas, hipopótamos, antas, capivaras, lémures e focas receberam fruta, legumes e peixe congelados, bem como iguarias de gelo especialmente preparadas, pensadas para as refrescar e estimular comportamentos naturais. As equipas do jardim zoológico mantiveram ainda tanques arrefecidos e espaços interiores com controlo de temperatura para as espécies mais sensíveis ao calor, numa altura em que as previsões apontavam para máximas entre 36 e 37 ºC na capital italiana.

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O Ministério da Saúde italiano emitiu o nível máximo de alerta para o calor, numa vaga de calor prolongada que afeta grande parte do país. Segundo o supervisor zoológico do Bioparco, Yitzhak Yadid, algumas espécies anfíbias precisam de abrigos com ar condicionado ou sistemas de arrefecimento da água para suportar temperaturas extremas. As focas são mantidas em tanques onde a água não ultrapassa os 25 ºC, para evitar que aqueçam em excesso. O jardim zoológico afirma que estas medidas de arrefecimento funcionam também como enriquecimento ambiental, mantendo os animais ativos e, ao mesmo tempo, atenuando os efeitos do calor intenso de verão.