Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Girafa delicia-se com comida congelada durante visita de imprensa ao jardim zoológico Bioparco, em Roma
No Comment

Vídeo. Sobremesas geladas e piscinas frias ajudam animais do zoo de Roma a suportar onda de calor

Últimas notícias:

As temperaturas extremas atingem Itália, o Bioparco de Roma ajuda os animais a suportar a vaga de calor com guloseimas geladas, tanques frios e abrigos climatizados, enquanto a capital se mantém sob alerta vermelho

No Jardim Zoológico Bioparco de Roma, a 26 de junho, girafas, hipopótamos, antas, capivaras, lémures e focas receberam fruta, legumes e peixe congelados, bem como iguarias de gelo especialmente preparadas, pensadas para as refrescar e estimular comportamentos naturais. As equipas do jardim zoológico mantiveram ainda tanques arrefecidos e espaços interiores com controlo de temperatura para as espécies mais sensíveis ao calor, numa altura em que as previsões apontavam para máximas entre 36 e 37 ºC na capital italiana.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O Ministério da Saúde italiano emitiu o nível máximo de alerta para o calor, numa vaga de calor prolongada que afeta grande parte do país. Segundo o supervisor zoológico do Bioparco, Yitzhak Yadid, algumas espécies anfíbias precisam de abrigos com ar condicionado ou sistemas de arrefecimento da água para suportar temperaturas extremas. As focas são mantidas em tanques onde a água não ultrapassa os 25 ºC, para evitar que aqueçam em excesso. O jardim zoológico afirma que estas medidas de arrefecimento funcionam também como enriquecimento ambiental, mantendo os animais ativos e, ao mesmo tempo, atenuando os efeitos do calor intenso de verão.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE