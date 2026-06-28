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Adepto da Argélia puxa pela equipa antes do jogo do Grupo J do Mundial, frente à Áustria, em Kansas City
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Vídeo. Argélia festeja empate dramático e apura-se para oitavos do Mundial

Últimas notícias:

"Queríamos vingar-nos da Áustria": adeptos argelinos reagem em Argel depois de o empate com a Áustria garantir aos Fennecs presença na fase das 32 equipas do Mundial

Adeptos argelinos saíram às ruas de Argel para celebrar depois de o dramático empate 3-3 da sua seleção com a Áustria lhes garantir um lugar na fase a eliminar do Campeonato do Mundo.

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Numa das partidas mais emocionantes do torneio, a Argélia parecia ter assegurado a vitória com um golo em tempo de compensação, antes de a Áustria empatar na última jogada do encontro.

O resultado apurou as duas equipas para os oitavos de final e deixou o Irão fora da competição. Os adeptos elogiaram a exibição da equipa e mostraram confiança antes do próximo desafio da Argélia, frente à Suíça.

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