Vídeo. Argélia festeja empate dramático e apura-se para oitavos do Mundial

Adeptos argelinos saíram às ruas de Argel para celebrar depois de o dramático empate 3-3 da sua seleção com a Áustria lhes garantir um lugar na fase a eliminar do Campeonato do Mundo.
Numa das partidas mais emocionantes do torneio, a Argélia parecia ter assegurado a vitória com um golo em tempo de compensação, antes de a Áustria empatar na última jogada do encontro.
O resultado apurou as duas equipas para os oitavos de final e deixou o Irão fora da competição. Os adeptos elogiaram a exibição da equipa e mostraram confiança antes do próximo desafio da Argélia, frente à Suíça.