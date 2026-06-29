Vídeo. Alemanha: polícia de Berlim usa canhão de água para refrescar fãs de Bruno Mars

A polícia de Berlim utilizou um canhão de água para refrescar milhares de fãs de Bruno Mars que esperavam no exterior do Olympiastadion, enquanto as temperaturas subiam até perto dos 40 ºC durante a vaga de calor que atinge a Europa.
Formaram-se longas filas horas antes do concerto, com muitos fãs à procura de sombra e a beber grandes quantidades de água para aguentarem o calor extremo.
Um pouco por toda a cidade, residentes e turistas refrescaram-se em fontes públicas, enquanto partes do centro de Berlim estavam invulgarmente calmas numa altura em que a Alemanha registava algumas das temperaturas mais altas do ano.
Vários fãs descreveram o calor como muito mais intenso do que esperavam, com alguns a dizerem que já tinham bebido vários litros de água antes do espetáculo.