Vídeo. Marrocos: adeptos animam Monterrey antes do duelo com os Países Baixos

Imagens noturnas mostram adeptos de Marrocos a juntarem-se na Macroplaza de Monterrei, a cantar, dançar e entoar cânticos ao lado de apoiantes mexicanos antes do jogo da ronda dos 32 do Mundial frente aos Países Baixos
Esta é a primeira paragem de Marrocos no México, depois dos jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, onde empatou com o Brasil e venceu a Escócia e o Haiti para chegar à fase a eliminar
Monterrei recebe na segunda-feira o jogo da ronda dos 32 no Estadio BBVA, cujo vencedor tem encontro marcado com o Canadá na fase seguinte, depois da vitória no primeiro jogo a eliminar frente à África do Sul