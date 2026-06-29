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Um adepto marroquino reage antes do jogo do Grupo C do Mundial de futebol entre Brasil e Marrocos, em East Rutherford, Nova Jérsia, sábado, 13 de junho de 2026
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Vídeo. Marrocos: adeptos animam Monterrey antes do duelo com os Países Baixos

Últimas notícias:

Adeptos de Marrocos e do México enchem a Macroplaza de Monterrei com cânticos e celebrações antes do jogo com os Países Baixos na ronda de 32 do Mundial

Imagens noturnas mostram adeptos de Marrocos a juntarem-se na Macroplaza de Monterrei, a cantar, dançar e entoar cânticos ao lado de apoiantes mexicanos antes do jogo da ronda dos 32 do Mundial frente aos Países Baixos

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Esta é a primeira paragem de Marrocos no México, depois dos jogos da fase de grupos nos Estados Unidos, onde empatou com o Brasil e venceu a Escócia e o Haiti para chegar à fase a eliminar

Monterrei recebe na segunda-feira o jogo da ronda dos 32 no Estadio BBVA, cujo vencedor tem encontro marcado com o Canadá na fase seguinte, depois da vitória no primeiro jogo a eliminar frente à África do Sul

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