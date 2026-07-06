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Roma, 30 de abril de 2026: atriz italiana e ativista da PETA Loredana Cannata, coberta de tinta vermelha, protesta contra touradas junto à Basílica de Santa Maria Maior
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Vídeo. Espanha: ativistas cobertos de tinta vermelha protestam contra touradas em Pamplona

Últimas notícias:

Ativistas pelos direitos dos animais, cobertos de tinta vermelha, protestam contra as touradas em Pamplona antes das festas de San Fermin e pedem fim da tradição

Ativistas pelos direitos dos animais cobriram-se com tinta de cor de sangue em Pamplona, no domingo, enquanto a cidade se preparava para as Festas de San Fermín.

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Alguns vestiram-se como figuras religiosas, enquanto outros empunhavam faixas com a inscrição «As touradas são um pecado» e apelavam ao fim das corridas de touros. Gritos de «Festas de San Fermín sem crueldade» ecoaram durante a manifestação, à medida que os ativistas procuravam chamar a atenção para o destino dos touros utilizados nas celebrações anuais.

O protesto foi organizado pela PETA e pelo grupo espanhol de defesa dos direitos dos animais AnimaNaturalis. O ativista Brook Spurling afirmou que os mesmos touros que correm pelas ruas de Pamplona durante o famoso evento são posteriormente mortos na praça de touros.

Defendeu que um festival conhecido pela música, pela comida e pela celebração não deve incluir touradas.

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