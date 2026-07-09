Vídeo. China: lama e destroços após cheias mortais no sul do país

Moradores na cidade de Gantang, na região de Guangxi, no sul da China, estão a limpar a lama e os destroços depois de cheias severas terem danificado casas e ruas.
As imagens mostram pessoas a varrer a água das casas, a retirar restos deixados pelas cheias e a caminhar por estradas cobertas de lama após a retirada das águas.
As inundações seguiram-se a vários dias de chuva intensa no sul e centro da China, causando estragos generalizados em Guangxi.
Moradores locais referem que algumas zonas registaram cheias numa escala raramente vista, com casas e bens pessoais afetados pela subida das águas.