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Equipa de resgate evacua professores e alunos isolados após a tempestade tropical Maysak, em Guigang, Guangxi, China, quarta-feira, 8 de julho de 2026
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Vídeo. China: lama e destroços após cheias mortais no sul do país

Últimas notícias:

Moradores da região de Guangxi, no sul da China, removem lama e destroços após cheias mortais danificarem casas e ruas depois de chuvas intensas.

Moradores na cidade de Gantang, na região de Guangxi, no sul da China, estão a limpar a lama e os destroços depois de cheias severas terem danificado casas e ruas.

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As imagens mostram pessoas a varrer a água das casas, a retirar restos deixados pelas cheias e a caminhar por estradas cobertas de lama após a retirada das águas.

As inundações seguiram-se a vários dias de chuva intensa no sul e centro da China, causando estragos generalizados em Guangxi.

Moradores locais referem que algumas zonas registaram cheias numa escala raramente vista, com casas e bens pessoais afetados pela subida das águas.

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