Vídeo. França: Câmara de Paris exibe cores dos 'Bleus' antes dos quartos do Mundial

A Câmara Municipal de Paris exibiu faixas de grandes dimensões em apoio à seleção francesa de futebol antes dos quartos de final do Mundial de 2026 frente a Marrocos.
As imagens mostram a fachada decorada com a inscrição «Paris avec les Bleus» e faixas nas cores da equipa francesa, numa demonstração de apoio da capital antes do encontro.
A instalação no centro de Paris surge numa altura em que os 'Bleus' se preparam para um jogo decisivo do Mundial com Marrocos, a 9 de julho. Orientada pelo selecionador Didier Deschamps, a formação francesa defronta uma equipa marroquina que se afirmou como forte concorrente no palco internacional.
A cidade já tinha utilizado monumentos e espaços públicos para assinalar grandes eventos desportivos com participação de atletas e equipas francesas.