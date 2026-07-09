Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Kylian Mbappé, da França, treina antes dos quartos-de-final do Mundial frente a Marrocos, em Waltham, Massachusetts, perto de Boston, quarta-feira, 8 de julho de 2026
No Comment

Vídeo. França: Câmara de Paris exibe cores dos 'Bleus' antes dos quartos do Mundial

Últimas notícias:

Autarquia de Paris exibe faixas de apoio aos Bleus antes do jogo dos quartos de final do Mundial 2026, frente a Marrocos, para apoiar a seleção francesa

A Câmara Municipal de Paris exibiu faixas de grandes dimensões em apoio à seleção francesa de futebol antes dos quartos de final do Mundial de 2026 frente a Marrocos.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

As imagens mostram a fachada decorada com a inscrição «Paris avec les Bleus» e faixas nas cores da equipa francesa, numa demonstração de apoio da capital antes do encontro.

A instalação no centro de Paris surge numa altura em que os 'Bleus' se preparam para um jogo decisivo do Mundial com Marrocos, a 9 de julho. Orientada pelo selecionador Didier Deschamps, a formação francesa defronta uma equipa marroquina que se afirmou como forte concorrente no palco internacional.

A cidade já tinha utilizado monumentos e espaços públicos para assinalar grandes eventos desportivos com participação de atletas e equipas francesas.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE