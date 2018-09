BCE revê em baixa crescimento da Zona Euro

Tamanho do texto

O Banco Central Europeu reviu esta quinta-feira em baixa as previsões de crescimento económico na zona euro.

Para este ano, passou de 2,1% para 2% e para o próximo ano baixou de 1,9% para 1,8%.

Cortes de uma décima, sendo que o BCE prevê que a inflação se mantenha nos 1,7% nos próximos anos.

Mas há ameaças ao crescimento económico que preocupam o Presidente da instituição, Mario Draghi.

"Os riscos ao crescimento económico da zona euro ainda podem ser considerados como globalmente equilibrados. Ao mesmo tempo, os riscos relacionados com o protecionismo, as vulnerabilidades nos mercados emergentes e a volatilidade nos mercados financeiros ganharam maior importância recentemente."

O Banco Central Europeu decidiu também manter as taxas de juro na zona euro inalteradas e confirmou que o programa de compra de ativos vai terminar no fim do ano, desde que a situação económica não piore.