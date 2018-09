Mariachis assassinos no centro da Cidade do México

As autoridades mexicanas procuram respostas para o tiroteio que teve lugar no centro da capital, no sábado, e que deixou cinco mortos (três homens e duas mulheres) e pelo menos oito feridos.

De acordo com testemunhas citadas pelos media locais, três homens, vestidos com trajes tradicionais de músicos mariachis - um popular género musical mexicano - dispararam à queima-roupa sobre vários indivíduos, no que parece ter sido um ajuste de contas em plena Praça Garibaldi, no coração da Cidade do México.

O número de homicídios tem vindo a subir na capital mexicana, mas zonas turísticas e de atividades culturais têm sido, até agora, poupadas a este tipo de episódios violentos.