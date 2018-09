França: Homem condenado por "ultrajes sexistas"

Tamanho do texto

Esta é a primeira condenação por este crime após a aprovação da nova lei do Governo de Emmanuel Macron que pretende criminalizar os piropos e o assédio sexual nas ruas.

O homem, que estaria alcoolizado, apalpou as nádegas de uma jovem de 21 anos, dentro de um autocarro, na capital francesa, tecendo depois comentários sobre os seios da mulher.

O condutor do veículo agiu de imediato, trancando as portas até à chegada da polícia.

A secretária de Estado da Igualdade, a grande impulsionadora da nova legislação, já se manifestou. No Twitter, Marlène Schiappa elogiou a rápida ação do condutor e exaltou a sentença do tribunal.