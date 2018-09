Orçamento de Estado em Itália instala o nervosismo

Depois de várias semanas de negociações, a coligação no poder em Itália concordou em subir o valor do défice para 2,4% do PIB em 2019, 2020 e 2021. Um número acima do teto de 1,6% defendido pelo ministro da Economia. De acordo com várias fontes, o independente Giovanni Tria, terá aceitado a mudança na reunião feita na tarde desta quinta-feira entre os principais dirigentes do executivo.

Os vice-primeiro-ministros Luigi de Maio e Matteo Salvini, que chegaram a ameaçar a aprovação do documento, dizem que este será o "Orçamento da Mudança" na vida dos italianos.

O comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, classificou a dívida pública italiana de "explosiva" e ressalvou que as regras da zona euro "devem ser respeitadas."

Entre outras coisas, a proposta reserva 10 mil milhões para o rendimento para os mais pobres, uma bandeira do Movimento 5 Estrelas. Também permitirá às pessoas reformarem-se mais cedo, libertando cerca de 400 mil empregos para os jovens, com um custo de 7 mil milhões de euros.

Outros 12,4 mil milhões destinam-se a evitar o aumento do IVA.

O impacto já se fez sentir nas praças europeias.