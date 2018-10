Acordo comercial: O USMCA substitui o NAFTA

Tamanho do texto

As negociações já tinham sido concluídas com o México. O acordo entre Washington e Otawa foi alcançado esta noite, a data limite imposta por Donald Trump.

O analista financeiro, James Bevan, comenta: "Penso que Trump demonstrou que é capaz e está disposto a alcançar acordos bilaterais ou trilaterais, em vez de confiar numa estrutura global. E, assim, é uma vitória para ele que mostra que pode renegociar. É também uma vitória em sentido comum".

No final de uma longa maratona de negociações em contra-relógio, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, mostrou-se também satisfeito: "É um bom dia para o Canadá", afirmou.

Um "bom dia" significa que o país conseguiu resultados satisfatórios. Nos automóveis, por exemplo, o acordo estabelece que não haverá limites à exportação de carros para os Estados Unidos. O Canadá ouviu a promessa de que fica de fora, se Washington decidir avançar com as tarifas alfandegárias à importação de veículos.

Os produtores de leite americanos, por seu turno, vão ter mais acesso ao mercado canadiano, com o alargamento das quotas canadianas de importação.

O Canadá foi o maior mercado de exportações dos Estados Unidos em 2017, com 293 mil milhões de dólares. Por seu lado, o país fez chegar a solo norte-americano 286 mil milhões de dólares de mercadorias. As trocas comerciais entre os vizinhos são cruciais para os dois países.

É o início de uma nova era, sem as obrigações do NAFTA, que Donald Trump acusava de ser responsável pela perda de milhões de empregos no seu país.