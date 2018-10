Petrobrás volta a ser a empresa mais valiosa do Brasil

A petrolífera estatal Petrobras recuperou a condição de empresa com maior valor de mercado do Brasil, depois de uma notável subida das suas ações na sessão de terça-feira da bolsa de São Paulo.

A empresa, num processo de reestruturação na sequência de um enorme escândalo de corrupção, alcançou 319,9 mil milhões de reais (84,5 mil milhões de euros) em valor de mercado e superou a mineradora Vale e a companhia de bebidas Ambev, indicou a provedora de informações financeiras Economatica.

Ainda assim, o valor é inferior ao registado em meados de maio, quando a petrolífera alcançou 388,445 mil milhões de reais.

As ações preferenciais e ordinárias da Petrobras registaram significativos avanços de 8,67% e 6,74% e fecharam na corretora paulista com um preço de 22,82 e 25,81 reais, respetivamente.

A Petrobras, que encerrou com prejuízos nos últimos quatro anos, atingiu lucros de 17 mil milhões de reais (3,9 mil milhões de euros) nos primeiros seis meses do ano, o que representa o melhor resultado obtido pela empresa para o período desde 2011.

Após as investigações anticorrupção no âmbito da "Operação Lava Jato" iniciada em 2014, a empresa petrolífera entrou numa profunda crise económica que foi agravada pela queda internacional dos preços do petróleo.

No Brasil, a valorização da Petrobrás está a ser relacionada com a subida do candidato Jair Bolsonar, do PSL, na sondagem do Ibope para O Estado e a TV Globo sobre as intenções de voto no sufrágio presidencial marcado para o próximo domingo.

Os meios de comunicação brasileiros dão eco da estimativa da Economatica, sublinhando a alegada reação positiva dos investidores após a previsão eleitoral do Ibope.