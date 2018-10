Parlamento Europeu revela finalistas do Prémio Sakharov

Tamanho do texto

O ucraniano Oleg Sentsov é um dos três finalistas do prémio Sakharov deste ano.

O realizador foi condenado a 20 anos de prisão por "planear atos terroristas" contra a autoridade russa na província da Crimeia.

Outro dos nomeados a este prémio de Direitos Humanos atribuído pelo Parlamento Europeu são as Organizações Não Governamentais (ONG) que salvam os migrantes que tentam atravessar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa.

Foi também nomeado o ativista político Nasser Zefzafi, líder do movimento Hirak, que luta contra a corrupção, opressão e abuso de poder em Marrocos. Foi detido em maio do ano passado e condenado a 20 anos de prisão por "conspirar contra a segurança do Estado".

O vencedor do prémio Sakharov deve ser conhecido a 25 de Outubro.