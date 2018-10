Paul Greengrass apresenta o filme "22 de julho"

O realizador Paul Greengrass sublinha a ascensão do populismo nos últimos anos: "Nenhum político populista na Europa ou na América teria problema em usar as palavras de Breivik, não as suas ações, mas as suas palavras. E isto mostra-nos como a política mudou, que os argumentos de Breivik são agora a tendência".

O filme "22 de julho" pode ser visto na Netflix e em alguns cinemas do Reino Unido, Noruega e Suécia.