ONU diz que número de migrantes vai aumentar

Dados que levaram a ONU a fazer um pacto global para lidar com as várias dimensões da migração e que deverá ser adotado em dezembro.

A representante especial para a Migração Internacional, a canadiana Louise Arbour, explica os objetivos do pacto.

"A Europa já, mas ainda mais nas próximas décadas, tem interesse em abrir vias legais para o seu mercado de trabalho porque é muito claro que vários países europeus, em dimensões diferentes, vão ter um défice enorme de recursos humanos nos próximos anos."

Louise Arbour sublinha também a contribuição das mulheres migrantes para as economias.

"Penso que o quadro sobre quem são os migrantes não está bem explicado. Eles contribuem, os migrantes gastam 85% do que ganham e normalmente ganham menos do que os trabalhadores nativos, o que é triste mas esperado. Mas eles gastam na comunidade local 85% do que ganham e os restantes 15% enviam para casa. Estes 15%, no ano passado, representaram 600 mil milhões de dólares. Isto é mais do triplo da ajuda que os países ricos enviam aos países em desenvolvimento.

O recente relatório da ONU sobre as Mudanças Climáticas alerta para o risco de catástrofes na próxima década e Louise Arbour sublinha que muitos migrantes são também forçados a abandonar os seus países devido às alterações climáticas.

"Na área das mudanças climáticas faltam cinco ou apenas um minuto para o tempo se esgotar? Os cientistas dizem-nos, felizmente, que não devemos desistir porque ainda não é tarde demais, mas já é tarde e temos de começar já com uma grande mobilização que tenha também impacto nas migrações."